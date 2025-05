Organizarse en sindicatos para defender mejor las conquistas y los nuevos derechos sociales

Los sindicatos son asociaciones de trabajadores formadas para defender y promover los intereses de sus miembros. Buscan mejorar sus condiciones de trabajo, salarios, beneficios y seguridad en el empleo. Echando la vista atrás, la situación era distinta a la actual.

Me viene a la mente la jornada laboral de seis días a la semana y ocho horas como mínimo de lunes a sábado. Teníamos los domingos para descansar. El 1 de mayo era festivo durante el franquismo, pero los trabajadores no tenían derecho a manifestarse por sus necesidades. No obstante, siempre se celebraba, sin permiso, alguna pequeña manifestación o salto callejero para dar gritos a favor de la democracia y la libertad.

Todo esto era reprimido rápidamente por los ‘grises’ que porra en mano rompían lomos y espaldas a todo al que se atreviera celebrar el Día Internacional de los Trabajadores de manera distinta a la programada por los jefes del sindicato único y vertical de Franco. También había medidas preventivas como ser esperado en la puerta de casa por unos de la policía secreta, compuesta por esbirros del régimen, que te retenían en un bar cercano al domicilio hasta mediodía para evitar que se hicieran cosas feas. El café y las porras las pagaban esos ‘chapas’.

Ahora, hay libertad sindical. Solo la desprecian algunos nostálgicos de la demostración sindical en la que trabajadores realizaban actos gimnásticos y folklóricos ante el dictador en algún gran recinto futbolístico. Durante la dictadura franquista sólo era legal el ‘verticato’, controlado por el régimen. Esto llevó a una represión de los derechos laborales. Sin conocer el pasado es difícil valorar el presente.

Con la democracia llegaron los sindicatos, que también pueden influir en políticas públicas relacionadas con el trabajo y la economía.

El sindicalismo ha sido fundamental en la conquista de derechos laborales a lo largo de la historia y sigue siendo una herramienta importante para la defensa de los derechos de los trabajadores en todo el mundo. La historia del sindicalismo en España es rica y variada, marcada por luchas sociales y cambios políticos. Existen sindicatos obreros y también uno de reciente creación, montado por la extrema derecha española y dirigida por un nostálgico del sindicato vertical y que recuerda a los ‘pistolos’ y esquiroles reventadores de huelgas en otros tiempos. Sigue siendo necesario organizarse para defender los derechos de los trabajadores.