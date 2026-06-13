Rivas abre sus piscinas veraniegas

Puedes darte un chapuzón del 13 de junio al 6 de septiembre.

Con la llegada del calor, los chapuzones estivales se convierten en el plan estrella para refrescarse en la ciudad. Ya hay fecha oficial para la apertura de las dos piscinas municipales de verano, por lo que la ciudadanía ripense podrá disfrutar de sus instalaciones desde el sábado 13 de junio hasta el domingo 6 de septiembre. Si quieres exprimir al máximo la temporada de baño, evitar colas y conocer cómo ahorrar en tus entradas, te contamos todos los detalles de la campaña de este año para que planifiques tus días de sol.

Este año, el servicio se centraliza en sus dos recintos habituales para asegurar la cobertura en el municipio. La piscina de El Olivar de La Partija, ubicada en la calle de Cuenca, y la piscina del Casco Antiguo, situada en la calle de Miralrío. Respecto a los horarios de apertura, se han adaptado según el día de la semana para ofrecer el máximo servicio posible: de domingo a jueves las instalaciones abrirán de 11:30 a 20:30 horas; los viernes el horario se ampliará de 11:30 a 21:00 horas, y los sábados se podrá disfrutar del baño desde las 11:00 hasta las 21:00 horas.

Entradas gratuitas para menores de 7 años

Una de las grandes ventajas de esta temporada es que el acceso sigue siendo sumamente accesible para las familias y los usuarios habituales. Como viene siendo costumbre, la entrada es completamente gratuita para los niños y niñas menores de 7 años, así como para todas las personas que dispongan del Abono Deporte vigente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los menores de 13 años no pueden acudir solos al recinto y deben acceder siempre acompañados por una persona adulta, quien deberá abonar su entrada de forma obligatoria haga uso o no de la zona de baño. Además, se recomienda llevar la documentación acreditativa, ya que el personal de las instalaciones podrá solicitarla en cualquier momento para verificar los tramos de edad, como el pase infantil o el de mayores de 65 años.

Ahorra con el Abono Piscina y reserva online sin colas

Para aquellas personas que planean ir a nadar de forma recurrente pero no cuentan con el Abono Deporte, la Concejalía de Deportes ha lanzado su tradicional Abono Piscina. Este pase está destinado exclusivamente a ciudadanos empadronados en Rivas y es válido para todo el periodo estival, permitiendo ahorrar dinero a partir del décimo baño, por lo que se convierte en la opción más inteligente para el bolsillo si vas a acudir con frecuencia. Por último, para maximizar la comodidad y evitar las molestas colas bajo el sol, la gestión digital es la mejor aliada. Quienes adquieran el Abono Piscina pueden reservar su entrada a coste cero directamente desde la web oficial deportesrivas.deporsite.net para asegurar un acceso inmediato. Aunque sigue existiendo la posibilidad de comprar los tiques directamente en las taquillas físicas, se advierte que el proceso de comprobación de datos en ventanilla suele ser más lento, por lo que la opción online es la más recomendable para aprovechar cada minuto del verano.

PRECIOS:

ACCESO GRATUITO:

– Personas y familias con abono deporte.

– Niñas y niños de 0 a 6 años.

ABONO PISCINA:

– Infantil 0-6 años: gratuito.

– Infantil (7 a 15 años): 30 euros.

– Persona adulta (a partir de 16 años): 55 euros.

– Mayor de 65 años: 22 euros.

* El abono piscina es solo para personas empadronadas en Rivas: no es necesario aportar certificado, se comprueba electrónicamente en el momento de solicitarlo.

ENTRADAS DÍA COMPLETO:

– Infantil 0-6 años: gratuito.

– Infantil 7-15 años: 3 euros.

– Persona adulta (a partir de 16 años): 5,50 euros.

– Mayor de 65 años: 2 euros.

ENTRADAS SOLO TARDE (a partir de las 15.00):

– Persona adulta (a partir de 16 años): 3 euros.

– Infantil (de 7 a 15 años): 2 euros.

– Mayor de 65 años: 1 euro.

Las entradas de tarde se venden solo desde las 15.00.