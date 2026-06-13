Fiestas de Covibar: Dos semanas de ritmo, deporte y diversión para dar la bienvenida al verano

El 19 y 20 de junio serán el epicentro de unas fiestas con más días y sorpresas.

Con la llegada del buen tiempo, el barrio ripense se viste de gala para una de sus citas comunitarias más esperadas. Un año más, celebramos las tradicionales Fiestas de Covibar, una vibrante propuesta cultural y lúdica que tiene como gran objetivo dar la bienvenida al verano por todo lo alto. Vecinos y visitantes de todas las edades podrán disfrutar de un amplísimo abanico de actividades diseñadas para todos los públicos, donde la música en directo, el deporte, el arte y la convivencia vecinal serán los auténticos protagonistas de la jornada.

El epicentro de los días grandes tendrá lugar el fin de semana del 19 y 20 de junio en la avenida de Covibar, específicamente en el tramo situado entre el colegio El Parque y el ascensor. No obstante, el programa festivo se extiende durante varias jornadas consecutivas llenando cada rincón del barrio de dinamismo y participación.

Deporte, baile y artes marciales en el arranque de fiestas

La programación arranca oficialmente el fin de semana del sábado 13 y domingo 14 de junio con un fuerte componente deportivo gracias al Torneo Pablo Lima Pro y Antonio de la Cueva, que se disputará mañana y tarde en las pistas de fútbol del Parque de Asturias. Ese mismo domingo, a las 12:00 h, la Sala Covibar acogerá una vistosa exhibición de Chi-Kung, Taichí y Kung-Fu para los amantes de las disciplinas orientales. Durante los días laborables el ritmo no decae; el miércoles 17 de junio a las 20:00 h se celebrará una exhibición de Zumba del Gimnasio Covibar en la entrada lateral del Centro Cívico Comercial, seguida el jueves 18 de junio a las 19:00 h por una enérgica Masterclass de Ciclo Indoor en la misma ubicación.

El recinto ferial contará con un antídoto frente al calor: Fiesta de la Espuma

El esperado viernes 19 de junio las actividades se trasladan por fin al Recinto Ferial, donde los más pequeños contarán con hinchables y actividades lúdicas infantiles de 20:00 a 00:00 h, cerrando la noche la gran actuación de la Orquesta Embrujo a partir de las 22:00 h. Al día siguiente, el sábado 20 de junio, la jornada comienza temprano con el Rally Fotográfico de 9:00 a 13:15 h y el Concurso de Pintura Rápida de 9:00 a 14:00 h, ambos con base en el Centro Social de Covibar. El calor del mediodía se combatirá a las 13:30 h con la divertida Fiesta de la Espuma en el Recinto Ferial, antesala de un fantástico Aperitivo Colectivo a las 14:00 h. Por la tarde, el arte toma el relevo con el Festival de la Escuela de Danza Covibar en la Sala Covibar, que ofrecerá pases a las 17:00 y 19:30 h, horarios que se repetirán el domingo 21 de junio para deleite de los asistentes.

La última semana incluirá la Hoguera de San Juan con una Queimada

La última semana arranca el lunes 22 de junio a las 20:00 h con un Espectáculo de Magia y Humor de la mano de Edu el Mago en el Centro Cívico. El martes 23 de junio llegará uno de los momentos cumbres de las fiestas: a las 21:00 h la percusión y el baile de Bloco do Baliza llenarán de ritmo el final de la avenida de Dolores Ibárruri, sirviendo de preámbulo para el encendido de la mágica Hoguera de San Juan y Queimada a las 22:00 h.

Finalmente, el miércoles 24 de junio se homenajeará a nuestros mayores con una merienda popular y la música de la Orquesta Géminis a las 20:00 h en el Centro Cívico, en paralelo al espectáculo «Danza en las Plazas» en la Plaza de Naranjo de Bulnes. El broche de oro lo pondrá el jueves 25 de junio a las 20:00 h el teatro infantil de marionetas “La fiesta del queso y el hada limonada”, despidiendo así unas fiestas inolvidables.