La comunidad educativa anuncia movilizaciones en Rivas

El CEIP Mercedes Vera / Hispanidad acogerá un encierro para reclamar la finalización del centro.

El AFA del colegio Mercedes Vera / Hispanidad, la FAPA Rivas y la Plataforma Emergencia Educativa Rivas han convocado, junto a la regional FAPA Francisco Giner de los Ríos, movilizaciones en defensa de la educación pública.

La paralización de las obras del Mercedes Vera ha motivado que las asociaciones de familias y comunidad educativa de Rivas se movilicen en defensa de este centro de educación infantil y primaria público.

Aulas llenas, derechos vacíos

Se ha convocado un encierro en el colegio que comenzará el viernes 10 a las 17 horas. Durante las casi 20 horas que durará el encierro, hasta las 12 horas del sábado, se combinarán actividades reivindicativas como una cadena simbólica o una asamblea abierta de la FAPA Rivas con actividades lúdicas para todos los públicos. Las organizaciones convocantes animan a participar y que la gente venga con su saco de dormir, tienda de campaña o carpa. También se compartirá una cena de “traje”.

Retrasos acumulados

El CEIP Hispanidad, llamado Mercedes Vera por la comunidad educativa, sufre retrasos desde que se abrió la matrícula para sus primeros alumnos. El centro abrió administrativamente cuando aún no existía físicamente ningún edificio. Por esta razón, los primeros alumnos comenzaron su escolarización en educación infantil en barracones instalados en el patio del colegio Dulce Chacón. Con esta medida, además, el alumnado del CEIP Dulce Chacón perdió también espacio de juego que aún no han recuperado, dado que los barracones no se han retirado tras 3 años sin uso.

Tras dos años en barracones, el alumnado del Mercedes Vera pudo inaugurar sus instalaciones, pero éstas se encontraban a medias.

La Comunidad de Madrid en los últimos años construye los centros públicos por fases, de manera que el alumnado convive durante años con los obras. Así, el CEIP Mercedes Vera, tras 5 años, sólo tiene construida la primera parte de las aulas de infantil. Se encuentran a medias, en unas obras ahora paralizadas la ampliación de las aulas de infantil, el aulario de primaria, el patio, el pabellón deportivo.

La Consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha indicado que desde la Comunidad de Madrid, órganismo responsable de la construcción del colegio, no están satisfechos “con el ritmo con el que se están desarrollando las obras”, según declaraciones recogidas por Europa Press. La Consejera ha explicado que no si no alcanza una solución “en las próximas semanas” con la empresa constructora, se buscarán otras opciones. La construcción del colegio fue adjudicada a la empresa TAPUSA. La Plataforma Emergencia Educativa Rivas manifestó su preocupación al conocerse la adjudicación dado que es la misma empresa que habría abandonado las obras de las 83 viviendas, como informó el Ayuntamiento de Rivas.