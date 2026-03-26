Emergencia educativa: las familias alertan de la falta de plazas y el retraso en las obras

La paralización de las obras del colegio Mercedes Vera agrava una situación ya tensionada en Rivas.

El AFA del CEIP Mercedes Mera / Hispanidad denuncia que se ha producido un parón de las obras del colegio. Esto, unido a la falta de plazas escolares de cara al próximo curso estaría aumentando la presión sobre las familias en Rivas-Vaciamadrid, en plena emergencia educativa. La constructora encargada de ampliar el centro habría abandonado los trabajos sin que se hayan aclarado los motivos, mientras el proceso de admisión ya deja a decenas de familias sin garantías de escolarización, denuncian varias de las Asociaciones de Familias del municipio.

La situación afecta directamente al curso 2026-2027, cuando está previsto que el centro aumente su alumnado con nuevas unidades de infantil. Sin embargo, las instalaciones siguen incompletas y el margen de maniobra es cada vez menor.

Obras paralizadas y aulas insuficientes

El CEIP Mercedes Vera, conocido también como Hispanidad, lleva años funcionando por debajo de sus necesidades reales. Actualmente, el alumnado ocupa las 10 aulas disponibles, repartidas entre infantil y primaria, y el próximo curso ya no habrá espacio suficiente para todos los niveles.

La paralización de las obras implica que infraestructuras clave como el edificio de primaria, el pabellón deportivo o las pistas sigan sin estar disponibles. A esto se suma que el alumnado de primaria lleva dos cursos utilizando espacios y equipamientos diseñados para infantil, incluidos baños no adaptados a su edad.

Ante este escenario, se estudian soluciones provisionales como convertir despachos o salas comunes en aulas, una medida que evidencia la falta de planificación estructural.

Familias en alerta por el próximo curso

La incertidumbre se extiende más allá de este centro. En todo Rivas-Vaciamadrid, el proceso de admisión abierto el 11 de marzo ya refleja un desajuste entre la oferta de plazas y la demanda real.

Más de 1.000 estudiantes terminan este año 6º de primaria en centros públicos, pero la oferta de plazas en secundaria no alcanza esa cifra. Las previsiones apuntan a que unas 150 familias podrían quedarse sin plaza asignada al cierre del proceso.

Además, las familias denuncian falta de transparencia en la información disponible. Las cifras oficiales no tienen en cuenta variables clave como repeticiones de curso o plazas reservadas por hermanos, lo que dificulta conocer las opciones reales.

Un problema estructural en la red educativa

El caso del Mercedes Vera no es aislado. La situación se enmarca en un contexto más amplio de infraestructuras educativas tensionadas en Rivas, con obras retrasadas en otros centros, instalaciones deterioradas y el uso continuado de barracones.

También preocupa especialmente la falta de recursos para alumnado con necesidades especiales, ya que el único centro concertado específico de la zona supera su capacidad y obliga a derivaciones fuera del municipio. Tan solo el CEIPSO El Olivar cuenta con una unidad de educación especial pública, con apenas dos vacantes para el próximo curso.

Desde las asociaciones de familias reclaman a la Comunidad de Madrid que actúe con urgencia para garantizar tanto la finalización de las obras como una planificación realista de las plazas escolares. “Las familias reclamamos que se garantice la finalización de las obras a tiempo para el inicio del próximo curso”, señala Mavi López, presidenta de la AFA Mercedes Vera.

Septiembre, fecha límite

Con el cierre del proceso de admisión a finales de marzo y el inicio del curso en septiembre en el horizonte, la emergencia educativa en Rivas-Vaciamadrid entra en una fase crítica.

Si no se desbloquean las obras ni se amplía la oferta educativa, el municipio se enfrenta a un inicio de curso marcado por la improvisación, la falta de espacios adecuados y una creciente incertidumbre para cientos de familias.

El Ayuntamiento señala a la Comunidad de Madrid

La alcaldesa Aída Castillejo publicó un vídeo hace escasos días, junto a la concejala de educación Charo Sandoval, en el que denunciaban esta situación. «Esto no puede seguir así», afirma Sandoval, que denuncia que podría no estar listo el Instituto Margarita Salas para el inicio de curso en septiembre.

Aída Castillejo ha recordado que el CEIP Dulce Chacón tiene aún ocupado su patio con los barracones. Así mismo, han visibilizado que el gimnasio del CEIPSO La Luna sigue en obras «10 años después» y «además la constructora ha abandonado la obra», afirma Castillejo para denunciar que una generación del alumnado pasará por todos los cursos sin haber podido usar el gimnasio.

También reclaman a la Comunidad de Madrid más planificación, más oferta de plazas de FP y para educación especial. Es «uno de los procesos de matriculación más caóticos de los últimos años», concluye la alcaldesa.

Arrancan pancartas del AFA Mercedes Vera en solo un día

El clima de crispación ha llegado también a las calles, que han amanecido con las pancartas del AFA Mercedes Vera arrancadas, después de que ayer las pusieran las familias para protestar por la paralización de las obras. En la pancarta, figuraban las manos de los niños y las niñas del centro. Desde la asociación, han declarado que «podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera».

Hay a quienes les da mucho miedo unas pancartas pidiendo un cole y peques poniendo sus manos.

"Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera." https://t.co/atUj81GEvF pic.twitter.com/88h5WwHg72 — AFA.MercedesVera (@AMercedesvera) March 26, 2026