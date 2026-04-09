Excursiones y huerto en Chico Mendes este abril

El centro ambiental organiza actividades de naturaleza en Rivas como salidas y talleres gratuitos

El centro medioambiental Chico Mendes, en Rivas-Vaciamadrid, ha programado dos actividades de naturaleza en Rivas para el mes de abril: una excursión a Chapinería el día 11 y una jornada hortícola familiar el 25, ambas gratuitas y con inscripción previa. Las propuestas buscan acercar a la ciudadanía a otros entornos naturales y fomentar el contacto con el huerto urbano en el propio municipio.

La primera cita tendrá lugar el sábado 11 de abril, con salida en autobús desde el aparcamiento del Chico Mendes, en la calle Enebro. La actividad incluye una visita al centro de educación ambiental El Águila, en Chapinería, y una ruta guiada por la senda de Las Lagunillas.

Actividades de naturaleza en Rivas: excursión a la Sierra Oeste

La salida, dirigida a público general a partir de 10 años, cuenta con 50 plazas. El entorno que se visitará forma parte de la Red Natura 2000, con figuras de protección como Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA) y Zona de Especial Conservación (ZEC).

Durante la jornada, los participantes podrán conocer la flora y fauna de este espacio natural y recorrer áreas de encinar y antiguos olivares. La inscripción debe realizarse previamente por correo electrónico.

Taller familiar en el huerto

El sábado 25 de abril, el protagonismo vuelve al propio Chico Mendes con una actividad centrada en el huerto urbano. Dirigida a familias, la jornada propone preparar los cultivos de primavera mediante juegos y tareas prácticas.

Según explican desde el centro, «recordaremos mediante adivinanzas las verduras estacionales y realizaremos juegos de reconocimiento de sus semillas». La actividad incluye la creación de semilleros, la preparación de bancales con abono natural y la siembra directa de algunas variedades.

Este taller cuenta con 20 plazas y también requiere inscripción previa.

Banco de semillas abierto a la ciudadanía

Además de estas actividades, el centro Chico Mendes mantiene activo un banco de semillas disponible para asociaciones y particulares. Este recurso permite intercambiar, recoger o donar semillas, reforzando el carácter comunitario de las iniciativas ambientales en Rivas.

Así es como un mes más, el Ayuntamiento de Rivas refuerza su oferta de educación ambiental y ocio sostenible, especialmente en primavera, una época clave para el desarrollo de actividades al aire libre en el municipio.