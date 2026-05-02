Vuelve la campaña «Este QR puede salvarte la vida»

Los organizadores denuncian que se están arrancando los carteles que anuncian la iniciativa

La campaña de la Plataforma Rivas con la Sanidad recupera una iniciativa que tiene como objetivo que los vecinos conozcan la disponibilidad de los servicios de urgencias en el municipio. Gracias a esta medida, defienden desde la asociación, los ripenses tienen información actualizada sobre si hay o no médicos de urgencias trabajando a partir de las 21:00h. Para ello, los vecinos tan solo tienen que escanear un código QR elaborado por la plataforma. La web contiene una chat con toda la información actualizada.

QR de la campaña «Este QR te puede salvar la vida»

Plataforma Rivas con la Sanidad: «Por cada pegatina arrancada, podremos 10 más»

Desde la Plataforma Rivas con la Sanidad denuncian que se están arrancando de las farolas las pegatinas que contienen el QR. Unas pegatinas que, según la asociación, «te pueden salvar la vida». Además, desde la asociación relacionan esta actitud con el borrado del mural que llevaron acabo miembros de Nuevas Generaciones del municipio.

Los miembros de la plataforma han defendido la campaña en un comunicado. «Por cada cartel o pegatina arrancada, pondremos 10 más», han avisado a aquellos que arrancan los adhesivos repartidos por Rivas.

Algunas de las pegatinas de la campaña arrancadas a lo largo de Rivas / Plataforma Rivas con la Sanidad