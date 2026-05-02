Paz García Nieto presenta «Allanamiento de mirada» en Covibar

El director de Zarabanda, Víctor Reloba, presentará a la autora

El próximo miércoles 6 de mayo a las 19:00 horas, el Centro Social de Covibar acogerá la presentación de Allanamiento de mirada, la segunda novela de Paz García Nieto. Tras el buen recibimiento de su primera obra, El ingrato deber de respirar, la autora regresa al encuentro con sus lectores con una propuesta narrativa más intensa y centrada en el suspense psicológico. La presentación correrá a cargo del director de Zarabanda, Víctor Reloba.

Aunque abril suele considerarse el mes literario por excelencia, mayo continúa la estela cultural con eventos que invitan a descubrir nuevas voces y consolidar trayectorias emergentes. Esta presentación se perfila como una oportunidad para conocer de cerca la evolución creativa de una escritora que ha sabido conectar con su público desde el inicio.

Una autora guiada por la vocación

Paz García Nieto es una autora autodidacta que ha encontrado en la escritura una forma de expresión profunda y absorbente. Su proceso creativo es tan inmersivo que, según confiesa, llega a perder la noción del tiempo cuando escribe, hasta el punto de necesitar recordatorios para volver a la rutina diaria.

Esta intensidad emocional también se refleja en su vida profesional. Además de escritora, es profesora de yoga y meditación, y dirige su propio centro en Madrid, ciudad en la que reside desde los veintitrés años. Esta conexión con el mundo interior y el desarrollo personal influye de forma clara en los temas que aborda en sus novelas.

El debut literario de García Nieto, El ingrato deber de respirar, alcanzó varias ediciones y supuso un impulso decisivo en su carrera. A partir de esa experiencia, la autora ha seguido explorando su voz narrativa, apostando en esta ocasión por una historia que se adentra en los terrenos del suspense y la tensión psicológica.

Con Allanamiento de mirada, la escritora da un paso más allá, construyendo una trama que combina intriga, emociones intensas y una reflexión sobre las relaciones humanas más complejas.

Una historia de sombras, control y reconstrucción

La novela presenta a Lara, una protagonista marcada desde la infancia por una culpa que no le corresponde. La desaparición de su perro y el silencio de su padre dejan una huella profunda que condiciona su desarrollo personal. Años después, cuando parece encontrar una nueva oportunidad en París, su vida vuelve a quebrarse.

Un encierro inesperado, una traición difícil de asumir y una red de manipulación creciente la empujan a una situación límite. A través de esta trama, la obra aborda temas como el maltrato emocional, las relaciones de poder y la lucha por recuperar la propia identidad.

La historia se desarrolla entre Madrid y París, dos escenarios que acompañan el viaje emocional de la protagonista. En este recorrido, Lara deberá enfrentarse a sus propios miedos y decidir cómo reconstruirse tras las experiencias vividas.

Allanamiento de mirada no solo es una novela de suspense, sino también un relato sobre la resiliencia, el deseo de libertad y la capacidad de reinventarse. La presentación del libro será una ocasión ideal para descubrir todos los matices de esta obra y dialogar con su autora sobre los procesos creativos y los temas que atraviesan su narrativa.