Rivas inaugura el Festival Internacional de Guitarra de Madrid

Las dos primeras jornadas del evento tendrán lugar en Centro Cultural Federico García Lorca a 3 euros la entrada

El octavo Festival Internacional de Guitarra de Madrid se celebrará en varios escenarios de la Comunidad del 5 de mayo al 14 de junio. Esta temporada Rivas repite como una de las sedes del evento, inaugurando el festival con los primeros recitales. Las actuaciones tendrán lugar en el Centro Cultural Federico García Lorca. La edición de este año está dedicada al famoso compositor de zarzuelas Federico Moreno Torroba, del que se cumplen 135 años de su nacimiento.

Dos jóvenes, de 21 y 17 años, abren el festival

El primero de los conciertos tendrá lugar el martes 5 de mayo. Tom Hodgkinson, guitarrista clásico nacido en Inglaterra, se encargará de inaugurar el festival a las 19:30 en el salón de actos Petra Martínez y Juan Margallo. El artista, de tan solo 21 años, fue nombrado Músico Joven del Año de Essex. Además, Hodgkinson ya cuenta con bastante experiencia sobre los escenarios de nuestro país. En 2025 ganó el Concurso Internacional de Guitarra Juvenil Petrer en España.

El británico compartirá escenario con Filip Miškovic, un guitarrista croata de 17 años. Miškovic cuenta con más de 40 premios a sus espaldas, un increíble palmarés para alguien que ni si quiere tiene la mayoría de edad. Entre sus reconocimientos se encuentra el concurso de la Guitar Foundation of America en Miami.

El guitarrista japonés Sohta Nakabayashi

Rivas, capital mundial de la música: actuarán guitarristas de Japón y México

El segundo de los espectáculos que acogerá Rivas es aun más internacional que el primero. Sohta Nakabayashi, músico japonés que lleva tocando la guitarra desde los tres años, y Alberto Quintanilla, de México, actuarán el miércoles 6 de mayo a las 19:30. Quintanilla, con más de 50 premios nacionales e internacionales, está considerado uno de los guitarristas clásicos más destacados de su generación.

Tanto para asistir a la sesión del martes como la del miércoles es necesario contar con la entrada correspondiente, que tiene un precio de 3 euros. Ambos conciertos tendrán lugar en el salón de actos Petra Martínez y Juan Margallo, en el Centro Cultural Federico García Lorca.