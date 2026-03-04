Silvina Magari trae su ‘Súper bingo ochentero’ a Ríe Rivas

La cómica actúa el 5 de marzo en el edificio Atrio con un show de humor y música por 5 euros.

La humorista y cantautora fuenlabreña Silvina Magari actúa este jueves 5 de marzo (20.30) en el edificio Atrio de Rivas-Vaciamadrid con su espectáculo Súper bingo ochentero, dentro del ciclo Ríe Rivas. Las entradas cuestan 5 euros y solo pueden adquirirse a través de la web municipal. El aforo es reducido, 102 butacas.

Magari protagoniza la segunda cita del ciclo local de comedia, tras la apertura en febrero con Lorena Navarro. Su propuesta combina monólogo, música en directo e interacción con el público en un formato que recrea un bingo muy particular ambientado en los años 80.

Un viaje a la infancia a golpe de canción

El montaje reproduce la estética y dinámica de un bingo clásico, con cartones, rotuladores y premios, pero lo convierte en una experiencia escénica. Cada número sirve de excusa para introducir canciones, juegos y referencias culturales que remiten al colegio, a anuncios como Farala o a iconos televisivos como Barrio Sésamo y Mazinger Z.

“Sales de la función recordando tu infancia, tu juventud y, como enuncia el principio de Arquímedes, saldrás con un empuje vertical y hacia arriba, con un poco de felicidad”, adelanta la propia artista antes de su participación en el ciclo Ríe Rivas.

Trayectoria musical y televisiva

Silvina Magari es autora de tres discos y ha compartido escenario con artistas como Tiziano Ferro, La Húngara o Nacha la Macha. También ha sido corista de Ricardo Arjona y obtuvo el pase de oro en Got Talent España con su canción ‘Pelo, pelo’.

Además, fue concursante del reality Pesadilla en el paraíso y presentó el Orgullo Madrid 2023. Actualmente mantiene un espectáculo propio en un teatro de la Gran Vía madrileña.