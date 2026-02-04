Vuelve ‘Ríe Rivas’: tres citas imprescindibles con la comedia femenina

Se mantienen los precios populares de 3,50 euros en esta quinta edición del ciclo de monólogos.

​La risa tiene fecha reservada en el calendario de 2026. El ciclo de monólogos ‘Ríe Rivas’ regresa a la ciudad por quinto año consecutivo, consolidándose como una de las propuestas culturales más exitosas y accesibles del municipio. Organizado por la Concejalía de Cultura y bajo la batuta de la cómica ripense Palo Capilla, el certamen propone tres jueves de humor «en femenino» para los meses de febrero, marzo y abril.

​Las protagonistas de esta edición serán Lorena Navarro, Silvina Magari y Mar Abascal, quienes se subirán al escenario del Edificio Atrio (Avenida de José Hierro, 36) para ofrecer sus espectáculos más recientes. La fórmula del éxito se mantiene intacta: calidad artística en un formato íntimo y precios populares de 3,50 euros, una tarifa que democratiza el acceso a la cultura en tiempos donde el ocio suele encarecerse.

​Corre, que vuelan: aviso a navegantes

​Antes de desgranar la programación, un consejo de veterano para los vecinos de Rivas: no esperen al último minuto. El salón de actos del Edificio Atrio cuenta con un aforo limitado de 102 butacas. Esta exclusividad, sumada al precio reducido, provoca que el cartel de «no hay billetes» se cuelgue habitualmente días antes de la función.

​La venta es exclusivamente online a través de la web municipal entradas.rivasciudad.es. Si tienen interés en asistir, la recomendación es asegurar la localidad cuanto antes.

​Febrero: Frescura manchega con Lorena Navarro

​El pistoletazo de salida lo dará Lorena Navarro el próximo jueves 5 de febrero a las 20:30 horas. La humorista presenta ‘Extra ordinaria’, un show que promete ser una explosión de naturalidad. Navarro juega con su origen albaceteño —y ese «toque manchego» que es garantía de conexión con el público— para narrar sus vivencias más locas.

​Desde la organización definen su propuesta como «cañera y con un puntito canalla». En una ciudad pequeña donde «luego to se sabe», Lorena convierte la cotilla de barrio en arte escénico, haciendo a los espectadores partícipes de sus aventuras desde el minuto uno.

​Marzo: Un bingo ochentero y surrealista

​Un mes después, el jueves 5 de marzo (20:30 h), será el turno de la polifacética Silvina Magari. Conocida por su paso por televisión y su estilo inclasificable, llega a Rivas con ‘Súper Bingo Ochentero’.

​Magari no se limita al monólogo clásico (stand-up); su propuesta suele mezclar música, improvisación y una excentricidad deliciosa. Este espectáculo promete ser un viaje nostálgico y participativo, ideal para quienes buscan algo más que alguien hablando frente a un micrófono.

​Abril: El cierre teatral de Mar Abascal

​El broche de oro al trimestre lo pondrá la actriz y soprano Mar Abascal el jueves 9 de abril (20:30 h) con su obra ‘Dirígete al suroeste’. Abascal, rostro habitual en series de comedia nacionales y con una sólida trayectoria en teatro musical, aporta el perfil más actoral al ciclo. Su capacidad para transitar entre el humor absurdo y la interpretación clásica asegura un cierre de altura para esta quinta edición de ‘Ríe Rivas’.

La cómica Lorena Navarro.