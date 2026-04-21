Sábado de adopciones y voluntariado con Rivanimal

La protectora de animales celebró una jornada en el Centro Integral de Protección Animal (CIPAR) para acercar su trabajo a los vecinos
La jornada del pasado sábado arrancó con una charla impartida por Rivanimal, ante una docena de personas interesadas en las adopciones o el voluntariado. Sus voluntarios explicaron cómo funciona el Centro Integral de Protección Animal (CIPAR), las distintas formas de colaborar como voluntario y en qué consiste la adopción responsable.
Durante la intervención, desde la asociación insistieron en la importancia de optar por las adopciones frente a la compra, no solo para ofrecer un hogar a los animales que se encuentran en el CIPAR, sino también para poder seguir ayudando a otros que llegan al centro gestionado por Rivanimal.
Visita al CIPAR con la guía de Rivanimal
Después, los asistentes participaron en una visita guiada por las instalaciones junto a Teo Antúnez, encargado de conducir el recorrido, quien fue mostrando las zonas donde se alojan los animales y explicando cómo es su cuidado diario, tanto en el caso de los perros como de los gatos. Animales que buscan un hogar, gracias a las adopciones que gestiona Rivanimal.
¿No quieres o puedes realizar adopciones? Sé voluntario de Rivanimal
La jornada terminó con un pequeño encuentro dirigido a quienes mostraron interés en hacerse voluntarios, donde pudieron dejar sus datos para recibir más información.