Sábado de adopciones y voluntariado con Rivanimal

Un puesto del mercado exhibe camisetas de colores, bolsos, artículos de temática gatuna, joyas de Rivanimal y una ruleta para sorteos. El mantel naranja alegra el escenario al aire libre, donde la gente se reúne para informarse sobre voluntariado y adopciones entre vegetación.

La protectora de animales celebró una jornada en el Centro Integral de Protección Animal (CIPAR) para acercar su trabajo a los vecinos

La jornada del pasado sábado arrancó con una charla impartida por Rivanimal, ante una docena de personas interesadas en las adopciones o el voluntariado. Sus voluntarios explicaron cómo funciona el Centro Integral de Protección Animal (CIPAR), las distintas formas de colaborar como voluntario y en qué consiste la adopción responsable.

Durante la intervención, desde la asociación insistieron en la importancia de optar por las adopciones frente a la compra, no solo para ofrecer un hogar a los animales que se encuentran en el CIPAR, sino también para poder seguir ayudando a otros que llegan al centro gestionado por Rivanimal.

Visita al CIPAR con la guía de Rivanimal

Después, los asistentes participaron en una visita guiada por las instalaciones junto a Teo Antúnez, encargado de conducir el recorrido, quien fue mostrando las zonas donde se alojan los animales y explicando cómo es su cuidado diario, tanto en el caso de los perros como de los gatos. Animales que buscan un hogar, gracias a las adopciones que gestiona Rivanimal.

¿No quieres o puedes realizar adopciones? Sé voluntario de Rivanimal

La jornada terminó con un pequeño encuentro dirigido a quienes mostraron interés en hacerse voluntarios, donde pudieron dejar sus datos para recibir más información.

Un grupo de personas permanece de pie frente a un edificio modular blanco con tejado azul, escuchando a un orador de Rivanimal. El grupo, vestido de manera informal, parece enfrascado en una discusión sobre voluntariado y adopciones en este día soleado.
 Visita guiada por las instalaciones del centro, donde se explicó el cuidado de perros y gatos.
Un puesto del mercado exhibe camisetas de colores, bolsos, artículos de temática gatuna, joyas de Rivanimal y una ruleta para sorteos. El mantel naranja alegra el escenario al aire libre, donde la gente se reúne para informarse.
 Puesto solidario con artículos para mascotas y material promocional, destinado a recaudar fondos para la asociación.
Una persona habla de pie ante un público sentado al aire libre bajo una pérgola en un acto de Rivanimal, con árboles, zona de césped y edificios vallados de fondo. El público escucha atentamente mientras se tratan temas como las adopciones y el voluntariado.
Charla informativa sobre voluntariado y adopción responsable en el CIPAR de Rivas. 
Un gato atigrado tumbado en el suelo de baldosas mira a la cámara. Tres personas -quizás el voluntariado- están de pie o agachadas al fondo. La escena aparece en un interior con luz natural.
Uno de los animales del centro, a la espera de encontrar un hogar a través de la adopción. 
Un grupo de personas, algunas con mochilas, permanecen de pie en un semicírculo en el interior, escuchando a un hombre con camiseta negra que habla sobre el voluntariado en la entidad protectora. El escenario parece una oficina o una sala de espera.
Encuentro final con personas interesadas en participar como voluntarias en el centro.
