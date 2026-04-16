Rivanimal organiza un encuentro para adoptar animales y captar voluntarios

La Jornada de Puertas Abiertas tendrá lugar el sábado 18 de abril en el CIPAR Mary Tealby

El Centro Integral de Protección Animal de Rivas (CIPAR) Mary Tealby acoge este sábado 18 de abril una nueva jornada de Puertas Abiertas. El encuentro, que tendrá lugar de 11:00 a 14:00, busca captar nuevos voluntarios preocupados por el bienestar animal. Aquellos interesados también podrán adoptar perros y gatos sin necesidad de inscripción.

Durante toda la mañana del sábado, los vecinos de Rivas podrán acercarse al CIPAR Mary Telby, en el polígono industrial, para ver a los animales que esperan la oportunidad de ser adoptados. También podrán informarse sobre los trámites necesarios para poder hacerlo. Además, los asistentes podrán acercarse al mercadillo solidario organizado por la protectora Rivanimal.

Logo de Rivanimal

La jornada de Puertas Abiertas también busca captar nuevos voluntarios para el CIPAR. La protectora de animales ha convocado una charla a las 12:00 con este objetivo. Desde Rivanimal recuerdan que poder ser voluntario es necesario tener la mayoría de edad. Sin embargo, existe un programa de padrinos para los menores interesados.

Para cerrar el encuentro, en torno a la una de la tarde tendrá lugar una visita guiada por las instalaciones del CIPAR. Aquellos que estén interesados en conocer el centro deben inscribirse previamente escribiendo un e-mail a cipar@rivasciudad.es.