Rivas ya tiene el sello de Destino Turístico Inteligente adherido

Los trabajos, iniciados en noviembre de 2023, han dado lugar a un plan de acción.

La alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, ha presentado el sello Destino Turístico Inteligente (DTI) adherido. La presentación se ha realizado en FITUR, junto a otros miembros del pleno municipal.

El reconocimiento de Rivas como DTI adherida es el segundo paso de un proceso que comenzó a finales de 2023. Desde que el pleno municipal aprobó la solicitud de entrada a la Red DTI, se ha trabajado en realizar un diagnóstico y un plan de acción para convertir a la ciudad del sureste en un destino turístico.

La Red DTI es una iniciativa de la Secretaría de Estado de Turismo para fomentar el intercambio de experiencias y conocimiento que contribuya al desarrollo inteligente de los destinos turísticos.

Riv@smart

La iniciativa Riv@smart bebe del trabajo del ayuntamiento que, desde 2004, elabora “una continua transformación digital con el objetivo de conseguir que Rivas Vaciamadrid siga siendo un referente de las ciudades inteligentes”. Esto significa, explica el ayuntamiento en la presentación de su iniciativa, en aplicar las TIC “para la mejora de la calidad de vida y la accesibilidad de sus habitantes y asegura un desarrollo sostenible económico, social y ambiental en mejora permanente”.

Esquema de la integración de los módulos de Rivas como Destino Turístico Inteligente

Rivas está desarrollando tres módulos tecnológicos, que podrán usar otras ciudades de la Red DTI. A su vez, Rivas también usará los módulos diseñados por otros municipios. Los módulos con sello ripense, que componen Riv@smart son:

Movilidad y transporte: Regulación de tráfico en tiempo real, visualizaciones avanzadas, simulaciones, análisis predictivos, alertas de movilidad, ocupación de espacios y reguladores semafóricos para gestión en vehículos embarcados, sensores smart con detección de colas, y cámaras inteligentes con detector de peatones para control adaptativo de la regulación semafórica,

Aparcamientos: Automatización con capacidad de aparcamientos y disponibilidad de Plazas de Movilidad Reducida (PMR) y Dispositivos de Visión Artificial (DVA), panel de control y app de usuario.

Seguridad pública: Gestión y coordinación de cuerpos de seguridad y servicios de emergencia y botones SOS.

Impactos

La Agenda Urbana de Rivas contiene una apuesta por la turismo en la ciudad como eje transversal en los distintos objetivos de la Agenda. Respecto a ser DTI, Rivas destaca varios impactos que afectarán a la ciudad. En primer lugar, destaca la mejora de la competitividad del destino y de la eficiencia en la producción y comercialización turística. También destacan el desarrollo turístico sostenible junto a una experiencia turística mejorada. Por último, se establece un incremento de la calidad de vida de la ciudadanía.

Adhesión al modelo

Rivas ha presentado su diagnóstico y plan de acción a finales de 2025. Todas las ciudades que desean convertirse en DTI son evaluados en 97 requisitos y 261 indicadores. Estos indicadores se enmarcan en distinto ámbitos, como gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad.

Tras este diagnóstico se realiza un sistema de recomendaciones y un sistema de monitorización. Las ciudades que, como Rivas, obtienen un cumplimiento entre el 20 % y el 80 % de los indicadores reciben el sello Destino Turístico Inteligente Adherido. Si el destino alcanza el 80% recibe el distintivo de Destino Turístico Inteligente

Ejes y ámbitos de diagnóstico para el modelo DTI

Gobernanza

Visión estratégica e implementación

Eficiencia en la gestión

Responsabilidad y control

Transparencia y participación

Innovación

Gestión / Gobernanza innovadora

Actividades de innovación

Ecosistema de innovación

Tecnología

Tecnologías aplicadas a la Gobernanza

Infraestructuras Tecnológicas y Conectividad

Tecnologías para la Gestión Inteligente del Turismo

Sostenibilidad

Gestión de la sostenibilidad turística

Conservación, mejora y recuperación del patrimonio

Desarrollo socioeconómico y economía circular

Conservación y mejora del medioambiente

Accesibilidad

Gestión de la accesibilidad en el Destino

Implantación de la accesibilidad en el DTI

Monitorización

Desde el pasado 20 de enero de 2026, Rivas ha entrado en la siguiente fase del proceso, que durará unos dos años. Ahora, Rivas inicia un período de implementación de las actuaciones y seguimiento de esa progresión. Pasados estos dos años, si Rivas alcanza al menos el 10 %, pasará a la última fase, de renovación del sello como Destino Turístico Inteligente.

El principal proyecto que la ciudad está poniendo en marcha es “Rivas Destino Joven”. Con una inversión financiada íntegramente por fondos europeos, el proyecto instalará 105 cámaras inteligentes y botones SOS. También se generará