Rivas Destino Joven: Así transformará la tecnología la vida en la ciudad

Con una inversión financiada íntegramente por fondos europeos, el proyecto instalará 105 cámaras inteligentes y botones SOS.

El proyecto «Rivas Destino Joven» va a mejorar la forma en que residentes y visitantes interactúan con la ciudad. Más allá de ser una simple plataforma turística, esta iniciativa es una apuesta estratégica por convertir Rivas en un Destino Turístico Inteligente, utilizando tecnología de vanguardia para mejorar la seguridad, optimizar la movilidad y ofrecer una experiencia personalizada a todos.

La solución tecnológica y su difusión tendrán que llevarse a cabo en 2025, con un presupuesto de 1,9 millones de euros. Esta inversión se encuentra financiada al 100% por la unión europea, mediante la concesión por la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria y Turismo,

Utilidades para todos: Más allá del turista joven

Aunque el proyecto pone el foco en la juventud, sus utilidades se extenderán a toda la ciudadanía, a las empresas y a la propia gestión municipal.

Para la juventud y los visitantes, la plataforma ofrecerá herramientas como un planificador de rutas inteligentes, un motor de recomendaciones personalizadas y una aplicación móvil con información en tiempo real sobre eventos o transporte. Además, tecnologías como la realidad aumentada enriquecerán las visitas culturales.

Los residentes de Rivas también notarán las mejoras en su día a día. La gestión inteligente del tráfico y el aparcamiento reducirá la congestión, especialmente durante grandes eventos en el Auditorio Miguel Ríos. Se monitorizará la ocupación de espacios públicos como la Biblioteca Gloria Fuertes para evitar su saturación y, sobre todo, se reforzará la seguridad en toda la ciudad.

Para las empresas locales, la plataforma será un nuevo canal de promoción. Un Portal Profesional permitirá a los negocios gestionar sus ofertas, mientras que la «Tarjeta Turística» incentivará el consumo en el comercio local.

Una ciudad más segura y tecnológica

Uno de los pilares del proyecto es la apuesta por la tecnología para mejorar la seguridad y la gestión de infraestructuras. Se desplegará una red de 105 cámaras IP inteligentes con capacidad de analítica de vídeo. Estas cámaras tendrán múltiples funciones:

Control de aparcamientos: Se monitorizarán 11 aparcamientos disuasorios para conocer la ocupación en tiempo real.

Accesibilidad garantizada: Se vigilarán 99 plazas reservadas para personas con movilidad reducida (PMR) para asegurar su correcto uso.

Seguridad ciudadana reforzada: Se instalarán cuatro nuevos postes con «Botón SOS» en puntos estratégicos como el Parque Bellavista y el entorno del Auditorio Miguel Ríos. Estos dispositivos conectarán directamente por audio y vídeo con la Policía Local en caso de emergencia.

Colaboración estratégica: Rivas como nodo de innovación

«Rivas Destino Joven» no es una iniciativa aislada. El proyecto se basa en una red de colaboración con otras ciudades españolas para compartir recursos y conocimientos, optimizando la inversión pública.

Rivas integrará módulos tecnológicos ya probados por otras ciudades. Por ejemplo, adoptará el motor de recomendación de Valencia, las herramientas de realidad aumentada de Santander, el sistema de medición de flujos turísticos de Sevilla y el módulo de gestión de residuos de Murcia, entre otros.

Además, Rivas se convertirá en desarrollador y exportador de tecnología. El municipio creará y compartirá tres módulos clave con otras ciudades:

1. Movilidad y Transporte: Una herramienta avanzada que incluirá un gemelo digital para simular y optimizar el tráfico en tiempo real. Este módulo será reutilizado por Almería y Murcia.

2. Gestión de Aparcamientos: Un sistema para monitorizar la disponibilidad de plazas. Lo integrarán Almería, Rota, Murcia y Santander.

3. Seguridad Pública: Un módulo con videovigilancia y sistemas de denuncia multilingüe que será adoptado por Pamplona, Murcia y Valencia.

La Red de Destinos Turísticos Inteligentes es una herramienta al servicio de la implantación del modelo de Destinos Turísticos Inteligente y una iniciativa de la Secretaría de Estado de Turismo para fomentar el intercambio de experiencias y conocimiento que contribuya al desarrollo inteligente de los destinos turísticos. La incorporación de Rivas en la red como Destino Turístico Inteligente se enmarca en la Agenda Urbana de Rivas, que apuesta por el turismo para fortalecer la cohesión socia.