Rivamadrid y Mantenimiento protagonizan el gasto en Rivas

Conoce el gasto corriente previsto para el año que viene en la ciudad.

El gobierno local ha presentado un presupuesto consolidado, que incluye las empresas municipales, de 157 millones de euros. Las cuentas de la Empresa Municipal de la Vivienda, EMV, y de Rivamadrid han sido recientemente aprobados por sus juntas generales. El presupuesto del ente municipal será previsiblemente aprobado este jueves en el pleno municipal, que incluirá el debate y votación de las enmiendas que presenten los grupos municipales.

Los gastos de un ayuntamiento se dividen entre las operaciones corrientes, las inversiones y el pago de deuda. Las operaciones corrientes son aquellas que podrían entenderse como el día a día de un ayuntamiento e incluyen los gastos de personal, en bienes y servicios y las transferencias corrientes. Los gastos corrientes de Rivas superarán en Rivas los 110 millones de euros.

Uno de cada cuatro euros del gasto ordinario del ayuntamiento se destinarán a Rivamadrid. Esta empresa, 100 % municipal, se encarga de la limpieza de la ciudad, así como de la recogida y gestión de los residuos sólidos urbanos. Además, también lleva a cabo el cuidado de los parques de Rivas y la gestión del servicio de BicinRivas, que ha aumentado recientemente en número de bicicletas y de estaciones.

La siguiente gran partida presupuestaria, con más de 10 millones de euros, está reservada al mantenimiento de la ciudad. Desde esta concejalía se responde a una parte importante de los avisos que la ciudadanía emite desde la aplicación «Mejora tu ciudad». Deportes, Seguridad Ciudadana y Hacienda son las otras grandes áreas de la ciudad, con más de 7 millones de euros presupuestados.

Además de estas áreas, tienen más de un millón de euros de presupuesto las áreas de Innovación y modernización, Educación, Urganismo, Cultura, Bienestar Social, Función Pública y los recursos destinados a los grupos municiples. Completan este listado de más de un millón de presupuesto los trabajos en Movilidad, Infancia y Juventud, Alcaldía, Salud, protección Animal y consumo, el departamento de Prensa y Feminismo.

Mantenimiento y Rivamadrid son, además, las que más aumentan

El presupuesto de gasto corriente incrementa 4,8 millones de euros respecto al presupuesto de 2025. Este incremento supone un 4,5 % del presupuesto.

Las dos principales áreas del prepuesto son, además, las áreas que más crecen. Mantenimiento de la Ciudad aumenta 1,4 millones de euros (14,35 %) y las transferencias a Rivamadrid lo hacen en 1,2 millones (4,5 %). Cultura, con 401.000 euros de incremento, Hacienda, 394.000 €, y Educación, 316.000 €, son las siguiente áreas con mayor incremento absoluto. Si analizamos las variaciones porcentuales, encabeza el aumento el área de Estrategia de Ciudad, cuyo incremento de 180.000 € supone un 60,2 % más.

Hay siete áreas que descienden en su gasto asignado. Se trata de Atención a la ciudadanía, que pasa de los 65.000 a los 20.000 € de presupuesto, Secretaría, con un descenso del 41 %, hasta los 390.000 €. También Prensa desciende su gasto un 8,9 % e Infancia y juventud desciende 121.000 €, lo que supone un 8,35 % de descens. Otras tres áreas descienden mínimamente (menos de 1 %): Empleo, Seguridad ciudadana y Deportes.