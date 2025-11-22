Rivamadrid apuesta por la Inteligencia de Datos

La empresa pública prioriza su trabajo en la digitalización.

Rivamadrid, la empresa municipal de servicios de Rivas, ha consolidado la Inteligencia de Datos y la Transformación Digital como un eje estratégico fundamental en su Plan de Actuación, Inversiones y Financiación (PAIF) 2026. Esta apuesta busca optimizar la gestión de recursos y facilitar la toma de decisiones informadas.

La estrategia de Rivamadrid está firmemente orientada a impulsar la digitalización y la trazabilidad como ejes de modernización interna.

Menos avisos y mayor rapidez

El impacto de la digitalización se está notando en la calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía, particularmente en la gestión de incidencias:

Reducción de Avisos: La Atención a la Ciudadanía a través de la Plataforma Mejora Rivas mostró una significativa reducción interanual del 22% en el número de avisos reportados en 2025. Han pasado de 3.558 a 2.769.

Velocidad de Respuesta: Se ha logrado una drástica reducción del tiempo medio de resolución de avisos. Éste descendió de 19,2 días a tan solo 7,6 días.

Satisfacción en Aumento: La mejora en la agilidad del servicio ha elevado la satisfacción ciudadana, cuya nota acumulada subió de 3,40 a 3,56 sobre 5.

La Infraestructura de Datos: 20 Cuadros de Mando en Power BI

Un pilar central de esta estrategia es el uso de herramientas de Business Intelligence para el seguimiento y la gestión interna. Rivamadrid ha implementado más de veinte Cuadros de Mando (CdM) especializados en Power BI. Estos CdM se han establecido como la herramienta principal de seguimiento para la dirección y las unidades operativas.

Actualmente, estos cuadros cubren áreas clave de la entidad, incluyendo la gestión de Servicios. Por ejemplo, tratan de Recogida de Residuos, Composteras, Taller, Grúa, Servicio de Primera Intervención -SPI-, Poda y Riego, Sanidad Vegetal, y Planificación de servicios. También se extienden a áreas transversales como Recursos Humanos, Finanzas e Informática, y reportan sobre la Experiencia Ciudadana.

Esta capacidad de análisis integral y el flujo de información de datos globales y actualizados aumentan la transparencia en la gestión, mejoran la ejecutividad y operatividad y agilizan la toma de decisiones.

Digitalización y Proyectos Futuros para 2026

El PAIF 2026 contempla extender esta modernización a nuevos procesos operativos:

Jardinería Integrada: Para 2026, Rivamadrid extenderá el modelo de automatización e integración de procesos a la planificación integral del servicio de Jardinería, consolidando la eficiencia en todas las unidades operativas principales.

Inteligencia Artificial en BicinRivas: En el servicio de bicicletas eléctricas, se prevé la aplicación de Inteligencia Artificial (IA) en el rebalanceo de las bicicletas.

Digitalización Administrativa Avanzada: La empresa continuará reforzando la digitalización y la trazabilidad de todos los procesos. Esto incluye la gestión electrónica de los partes de uso de vehículos (con un registro de entre 1.700 y 1.800 partes mensuales) y la implementación de aplicaciones móviles especializadas para servicios como SPI o Vigilancia Ambiental.

Transparencia Financiera: En el ámbito económico, Rivamadrid se adelantará a la obligación legal implementando Verifactu y la Factura Electrónica como un proceso de control y transparencia financiera, incluso antes de que su volumen de facturación lo exija.

Este trabajo, junto a la actividad habitual de la empresa, “es el resultado de tener el firme convencimiento de que la calidad, operatividad, eficiencia, profesionalidad y sostenibilidad son las señas de identidad de lo público”. “Son la manera de devolver a la ciudadanía los servicios a los que tiene derecho y de los que es colectivamente titular”, señalan desde R