Rivas presenta un presupuesto de 157,5 millones para 2026 con la climatización escolar como gran proyecto

Las cuentas destinan 36 millones a inversiones, que reforzarán los servicios públicos.

El Gobierno municipal de Rivas Vaciamadrid ha presentado este miércoles el proyecto de Presupuesto Consolidado para 2026, que asciende a 157,53 millones de euros, un 3,3% más que el ejercicio anterior. El presupuesto del Ayuntamiento —sin las empresas públicas Rivamadrid y EMV— se sitúa en 147,57 millones, manteniendo una senda de crecimiento y estabilidad financiera. Las inversiones previstas alcanzan los 36 millones de euros .

La actuación más destacada será la climatización integral de escuelas infantiles y colegios públicos, una medida que contará con un millón de euros en 2026, además de los dos millones ya aprobados en la última modificación presupuestaria. El proyecto implantará sistemas de aerotermia para garantizar aulas confortables todo el año .

“Son unas cuentas para cuidar nuestra ciudad hoy y preparar la Rivas de mañana. Refuerzan los servicios públicos, impulsan la inversión en los barrios y colocan a la infancia y la sostenibilidad en el centro”, afirmó la alcaldesa Aída Castillejo durante la presentación, acompañada del concejal de Hacienda, José Luis Alfaro, y las coordinadoras de área Marisa Pérez, Pilar G. Alonso y Yasmin Manji .

Castillejo defendió que la climatización escolar responde a la “inacción” de la Comunidad de Madrid ante el aumento de temperaturas:

“Nuestro alumnado no puede esperar más”, subrayó .

Refuerzo de servicios públicos y gasto social

El presupuesto incrementa partidas de educación, cultura, mayores, deportes, seguridad y cohesión social. Esta última crece un 5,58%, con un aumento del 22% en las ayudas al mantenimiento de la vivienda habitual y refuerzos en ayuda a domicilio, parentalidad positiva y salud emocional comunitaria .

“Una ciudad debe crecer sin dejar a nadie atrás”, afirmó Pilar G. Alonso, coordinadora del área de Cohesión Social.

En seguridad, el Ayuntamiento incorporará 14 nuevos agentes en 2026 y creará 15 nuevas plazas, lo que permitirá aumentar la plantilla en más de 30 efectivos entre 2023 y 2027. Además, se mantiene el refuerzo de patrullas a pie y el servicio pionero de acompañamiento judicial a víctimas de robo o hurto .

La prestación de bienes y servicios alcanza 66,9 millones de euros, un 6,25% más que en 2025. Este crecimiento ha sido posible gracias a la fortaleza financiera municipal, con una reducción del 70% de la deuda tras amortizar casi seis millones de euros en el último pleno .

“Es un presupuesto realista y social. Cada euro fortalece los servicios públicos y mejora la vida cotidiana”, señaló el concejal de Hacienda, José Luis Alfaro .

Movilidad sostenible, cultura y urbanismo

El servicio público de bicicletas BicinRivas supera los 500.000 desplazamientos en poco más de seis meses desde su lanzamiento. El área de transición ecológica aumenta un 4%, con mejoras en accesibilidad, mantenimiento urbano y proyectos de renaturalización. En cultura, el presupuesto crece un 8,17%, permitiendo abrir la nueva Escuela Municipal de Música Txema Cariñena Rubio el próximo curso .

“La apuesta por reforzar los servicios públicos es clave para seguir construyendo una ciudad centrada en las personas”, destacó Marisa Pérez, coordinadora de Ciudadanía .

Economía, empleo y empresas públicas

El Ayuntamiento refuerza programas de empleo como Rivas Orienta y Rivas Desarrolla y Emprende, e incorpora ayudas directas al comercio para mejorar la seguridad de establecimientos. Además, aumenta un 10% la inversión en cooperación internacional y consolida los presupuestos participativos, que contarán con 651.000 euros en inversiones y 55.000 en gasto corriente .

La EMV lanzará una nueva promoción de vivienda protegida y mejorará los inmuebles municipales de Frida Kahlo y José Hierro. Rivamadrid pondrá en marcha una compostera industrial automática y desarrollará la Estrategia Rivas Avanza, además de incorporar un nuevo sistema de baldeo nocturno .

“Este presupuesto es el compromiso de Rivas con su gente. Refuerza lo público y protege el futuro”, concluyó Castillejo .