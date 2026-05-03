Paula abre el baúl: secretos familiares y libertad narrativa

María Pilar Barado presenta su novela en el Centro Social Covibar el próximo 7 de mayo

El próximo jueves 7 de mayo a las 19:00 horas, el Centro Social de Covibar acogerá la presentación de Paula abre el baúl, una obra literaria que promete captar la atención de los amantes de la literatura contemporánea. Este evento se suma a la programación cultural del espacio, consolidándose como un punto de encuentro para quienes buscan propuestas literarias diferentes, capaces de ir más allá de las narrativas tradicionales.

Una historia que mezcla misterio y reflexión

Publicada por Ediciones Whitby, la novela introduce al lector en la vida de Paula, una protagonista cuya llegada a una antigua mansión marca un antes y un después en su historia personal. Lo que comienza como una simple estancia pronto se transforma en un recorrido lleno de enigmas, donde manuscritos ocultos y secretos familiares salen a la luz.

A medida que avanza la trama, la protagonista se ve obligada a enfrentarse a ideas heredadas, emociones silenciadas y una herencia que cuestiona todo lo que creía saber. Este viaje interior no solo revela aspectos desconocidos de su familia, sino que también abre la puerta a una reflexión más amplia sobre la identidad y la libertad individual.

Innovación narrativa: el lector como parte de la historia

Uno de los aspectos más destacados de Paula abre el baúl es su enfoque narrativo. La obra propone un juego literario en el que lo no escrito adquiere tanta relevancia como el propio texto. Este recurso convierte al lector en una figura activa dentro del relato, invitándolo a completar, interpretar y construir parte de la historia.

A lo largo de sus 120 páginas, la novela explora temas universales desde una perspectiva actual: la familia como núcleo de conflicto y aprendizaje, la lucha personal, los secretos que marcan generaciones, y la búsqueda de libertad. También aborda cuestiones como el amor, la diversidad sexual y la transexualidad, integrándolas de forma natural en el desarrollo de la trama.

Detrás de esta obra se encuentra María Pilar Balado, una escritora con formación en Filología Hispánica y especializada en ámbitos como la creación literaria, la corrección de estilo y el coaching literario. Su perfil destaca por la versatilidad, combinando tanto la ficción como la no ficción, siempre con un claro compromiso con la difusión cultural.

Su carrera incluye títulos como Te llamarás Amalia, Arturito hijo, para un rato ya, Carmen, puta social y Ángel de la guarda, dulce compañía. Además, ha sido reconocida en diversas ocasiones en el ámbito del relato breve, con premios como el Caperucita Feroz 2021, el Embrujo 2023 y el Thriller de relato corto 2025.

Más allá de la escritura, la autora mantiene una activa presencia en redes sociales, donde cuenta con una amplia cantidad de seguidores. También ha participado en espacios televisivos y en ferias del libro tanto nacionales como internacionales, consolidando su papel como figura relevante en el panorama literario actual.

Una invitación a leer de otra manera

La presentación de Paula abre el baúl no es solo una oportunidad para conocer una nueva obra, sino también para acercarse a una forma distinta de entender la literatura. Con su propuesta participativa y su enfoque en temas contemporáneos, la novela invita a cuestionar, imaginar y formar parte del relato.