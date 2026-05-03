ASPADIR celebra la 30º edición de su carrera por la inclusión

El evento cumple tres décadas celebrando la integración de las personas con discapacidad

ASPADIR celebrará su 30ª Carrera por la Inclusión el próximo viernes 8 de mayo. Desde la organización señalan que el recorrido de este año será similar al de las pasadas ediciones. El pistoletazo de salida tendrá lugar a las 11h en el I.E.S Las Lagunas. Los participantes recorrerán aproximadamente un kilómetro, a lo largo de la Avenida de Covibar y la Avenida de Miguel Hernández, hasta llegar a la línea de meta ubicada en el Polideportivo Cerro del telégrafo.

Más de 30 centros han confirmado su participación, consolidando su reputación como un evento clave para la inclusión. Colegios, residencias y otras entidades de la Comunidad de Madrid similares a ASPADIR correrán para celebrar la inclusión de las personas con discapacidad.

Más de tres décadas de ASPADIR

La Asociación de Padres y Amigos con Discapacidad de Rivas nació en 1990, cuando un grupo de familias preocupadas por mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad decidieron unirse. A día de hoy, ASPADIR también atiende a personas que, aunque no tengan ninguna discapacidad, necesitan atención psicológica o tratamiento fisioterapéutico.



