Rivamadrid organiza un certamen de cuentos por su 25 aniversario

Se entregarán 6 premios en total y el plazo está abierto hasta el 24 de mayo

La empresa municipal de servicios Rivamadrid ha convocado un concurso de relatos con el objetivo de sensibilizar a los vecinos sobre el cuidado del municipio con motivo de sus 25 años de existencia. El jurado dará a conocer el nombre de los ganadores en septiembre, durante la Jornada de Puertas Abiertas que celebrará la entidad.

25 años de Rivamadrid

Rivamadrid cumple 25 años sirviendo al municipio. Más de dos décadas manteniendo limpias las calles de Rivas, así como sus jardines, y ocupándose de la recogida de basuras. Tareas esenciales que, tal y como reconocen desde la empresa, necesitan de la colaboración de los vecinos y vecinas. Por ello, desde Rivamadrid han lanzado un certamen de cuentos con el que reforzar el vínculo entre los trabajadores y los ciudadanos al mismo tiempo celebran 25 años de servicio a la comunidad.

El concurso busca concienciar a los ripenses de la importancia de cuidar los espacios de la ciudad en la que viven. Por ello, aquellos interesados en participar podrán enviar historias con un enfoque infantil (dirigidas a niños de entre 4 y 8 años) que tengan la sensibilización ambiental como temática. Las bases del certamen ya están disponibles en la página web de la empresa.

Personal de Rivamadrid, en la campaña de plantación de arbolado / Foto: P. DE LA VEGA

Más de 6 cuentos premiados

Rivamadrid ha anunciado que el concurso consta de dos categorías diferentes: una dedicada a los trabajadores de la empresa y otra a todos aquellos que estén empadronados en el municipio. Cada participante podrá enviar un relato que ha de ser original, pensado para el certamen.

Cada una de las dos categorías contará con tres premios distintos. El primero de los ganadores se llevará a casa dos packs de entradas para la temporada de otoño del Pilar Bardem. El segundo y tercer premio consiste en un abono anual de BicinRivas.

La entrega del premio se realizará durante la Jornada de Puertas Abiertas del sábado 19 de septiembre. Además, los dos ganadores de ambas categorías tendrán la oportunidad de leer sus historias durante el evento. Quien esté interesado en participar tiene hasta el 24 de mayo para enviar un mail con su obra a buzon@rivamadrid.es.