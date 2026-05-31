Martín Ceballos, de Dvicio, actúa en Rivas por primera vez

El bajista del ya disuelto grupo musical Dvicio, de origen ripense, tocará en la sala El Teken

Martín Ceballos, ex miembro de Dvicio, actuará en Rivas el próximo sábado 6 de junio. En sus tres años de carrera en solitario, el artista ripense nunca ha tocado en su ciudad natal. Donde todo empezó es el nombre del primer concierto de su nueva gira, que arranca con esta oportunidad de «presentar su música a los suyos», explican desde la agencia Peripecia.

El concierto tendrá lugar en la sala El Teken, en el Zoco de Rivas, a las 21:30. Las entradas ya están disponibles y tienen un coste de 20 euros.

El que fuera bajista de Dvicio comenzó a tocar junto a su hermano Andrés y otros amigos en 2009, bajo el nombre de Tiempo Límite. Fue la canción Paraíso la que llevó al grupo a la fama, tema protagonista de una campaña publicitaria de McDonald’s en España. Dvicio acabó disolviéndose en diciembre de 2022, después de años de giras por Latinoamérica.