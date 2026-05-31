El Campillo celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con una feria al aire libre

La jornada contará actividades para disfrutar de la naturaleza y un sorteo final

El Programa de Educación Ambiental El Campillo celebra su VI Feria con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente el próximo 6 de junio. El evento tendrá lugar de 11h a 13:30h en el Centro de Recursos Ambientales Chico Mendes.

Los visitantes podrán disfrutar de una serie de pruebas de temática variada (aves, reciclaje, plantas…) que tendrán que superar si quieren rellenar el pasaporte del evento. Desde la organización anuncian que aquellos que participen de las actividades podrán formar parte de un sorteo de guías desplegables de naturaleza, así como de otras sorpresas relacionadas con el entorno natural.

Algunos de los puestos de la pasada edición de la feria organizada por El Campillo / El Campillo

La feria contará con varias entidades de la Red de Centros de Educación Ambiental de la Comunidad de Madrid, así como los trabajadores del Chico Mendes del Ayuntamiento de Rivas. También estarán presentes la asociación Anidando Rivas, Cruz Roja Tajuña y BioPan.