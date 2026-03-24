PSOE Rivas reclamará en el Pleno un centro integrado de Formación Profesional

El PSOE Rivas pide a la Comunidad ampliar la oferta pública de FP ante la alta demanda

El PSOE Rivas llevará al pleno municipal de marzo una moción para instar a la Comunidad de Madrid a construir un centro integrado de Formación Profesional (FP) en la ciudad. Además, la propuesta busca dar respuesta a la creciente demanda de plazas de FP en Rivas-Vaciamadrid y en el conjunto del sureste regional. Actualmente la oferta pública resulta insuficiente en esta zona.

Según el texto presentado, la falta de plazas públicas obliga a muchos estudiantes a optar por centros privados o concertados. Por otro lado, algunos deben desplazarse fuera del municipio para continuar su formación.

Falta de plazas públicas y aumento de la demanda

La vicealcaldesa y portavoz socialista, Mónica Carazo, señala que “la fuerte demanda de FP no ha venido acompañada de una oferta suficiente de plazas públicas por parte de la Comunidad de Madrid”.

En la práctica, esto se traduce en un sistema donde más de la mitad del alumnado cursa estudios en centros privados o concertados. Además, quienes acceden a la formación pública deben asumir costes como tasas de unos 400 euros en grados superiores. Mientras tanto, existen ayudas para el acceso a la oferta privada.

Este escenario, según el PSOE, genera desigualdad en el acceso a la formación profesional y limita las oportunidades educativas de los jóvenes de Rivas.

Oferta actual de FP en Rivas, limitada

En la actualidad, la ciudad cuenta con una oferta reducida de ciclos formativos. Solo dos institutos públicos y el centro educativo Hipatia imparten FP, con unas 360 plazas en total distribuidas en una docena de ciclos.

Entre ellos, se incluyen titulaciones vinculadas a administración, informática, deporte o cocina, repartidas entre el IES Duque de Rivas, el IES Europa y el citado centro educativo. Sin embargo, esta oferta, según el PSOE Rivas, resulta claramente insuficiente para una ciudad que ya supera los 100.000 habitantes.

El secretario general del partido en la localidad, Alberto Cabeza, subraya que “la oferta pública de FP en la ciudad es todavía muy limitada”, lo que obliga a muchos estudiantes a salir de Rivas para formarse.

Un centro integrado de Formación Profesional para conectar formación y empleo

La propuesta de crear un centro integrado de Formación Profesional busca no solo aumentar el número de plazas. También pretende adaptar la formación a las necesidades del tejido productivo local.

“Este centro de FP permitirá adaptar la formación a las necesidades del tejido empresarial de la zona”, afirma Cabeza.

Además, la moción incluye la realización de un estudio sobre las necesidades formativas en Rivas y en el sureste de la Comunidad de Madrid. El objetivo es ajustar la oferta educativa a los perfiles profesionales más demandados.

Cesión de suelo municipal para el Centro Integrado de FP

El texto también contempla la colaboración del Ayuntamiento, que se ofrece a facilitar una parcela para la construcción del futuro centro integrado de Formación Profesional. Con ello, el PSOE Rivas busca acelerar un proyecto que considera clave para mejorar la oferta educativa, reducir desplazamientos y favorecer la inserción laboral.

La iniciativa se debatirá en el próximo pleno municipal. En ese espacio se medirá el apoyo del resto de grupos a una infraestructura que el partido considera estratégica para el desarrollo educativo y económico de la ciudad.