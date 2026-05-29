El pleno tumba la moción del PP para crear un plan contra las pintadas vandálicas

Los grupos de gobierno rechazan la moción sobre pintadas vandálicas y el PSOE la tacha de una «provocación»

El grupo popular municipal ha presentado en el pleno de mayo una moción para crear plan de choque contra las pintadas vandálicas y la propaganda ilegal en Rivas. La propuesta no ha conseguido salir adelante, con 14 votos en contra y 11 a favor. El concejal Jesús Martínez Caballero ha criticado la «impunidad» con el vandalismo que demuestra el Ayuntamiento. «Ustedes permiten la suciedad esperando a que los vecinos nos resignemos a vivir en una ciudad sucia», ha enfatizado el concejal, dirigiéndose al gobierno municipal.

Martínez Caballero ha acusado a la Junta de Gobierno de permitir las pintadas vandálicas al contener mensajes que, según él, comparten por su contenido ideológico. El concejal popular ha aprovechado su intervención para reivindicar el borrado de un cartel fruto de un concurso de poemas por la sanidad pública el pasado mes de abril. Según Martínez, los miembros de Nuevas Generaciones que borraron el mural pusieron en evidencia la inacción del Ayuntamiento y su «inversión de valores».

Desde el PP de Rivas acusan al consistorio de utilizar a los agentes de policía para mantener las pintadas vandálicas en las calles. Martínez se refiere a los agentes como «rehenes» de las decisiones «injustas» del gobierno local, mientras este se niega a destinar los recursos para proteger la ciudad, asegura. En un ejercicio de puesta en escena, el concejal ha sacado una calculadora para criticar el gasto que hace el Ayuntamiento en proyectos de igualdad. Un dinero que, según Martínez, podría usarse para la seguridad y la limpieza de las calles

Tanto la concejala no adscrita como la de Vox han votado a favor de la propuesta. Ambas coinciden en el «abandono institucional» que, critican, sufre el municipio. María de los Ángeles Guardiola sitúa al consistorio como culpable de que la ciudad «se deteriore ante los ojos de todos». La concejala de Vox, Eliana Palacios, se ha dirigido directamente a la alcaldesa para decirle que «las calles no son suyas», después de acusar a la izquierda de «manosear» el patrimonio común.

Los grupos de gobierno rechazan la moción y critican la actitud del concejal del PP

Para Alberto Cabeza, secretario general del PSOE de Rivas, esta moción no es una propuesta seria. El concejal se ha referido a la iniciativa como una «provocación» y un intento de blanqueo de los «actos de vandalismo perpetrados por Jesús Martínez», en relación al borrado del cartel por la sanidad pública. Cabeza ha querido dejar claro que el verdadero vandalismo está en las pintadas vandálicas que se produjeron en varias sedes del partido socialista, incluida la de Rivas hace aproximadamente un año.

El concejal del grupo IU-Más Madrid-Verdes Equo José Luis Alfaro ha criticado la «falta de rigor» del PP a la hora de criticar las labores del limpieza que se hacen en el municipio. El concejal ha querido explicar en el pleno el funcionamiento del servicio anti pintadas. Según ha señalado, el Ayuntamiento cuenta con dos operarios y un mapa de puntos críticos detectados que se revisan de forma semanal (el resto de zonas también se revisan de forma periódica). El plazo estimado es de resolverlo en 10 días desde que se recibe el aviso por parte de los vecinos. Además, según los datos que ha facilitado Alfaro, en 2025 ha habido 124 quejas relacionados con las pintadas, un 1,02% del total de avisos recibidos por el Ayuntamiento.