El PP acusa a la alcaldesa de «autoritarismo» y vulnerar el reglamento municipal

Los populares hablan de falta de transparencia por la limitación en los tiempos durante el debate de la liquidación presupuestaria

El PP de Rivas acusa a la alcaldesa Aída Castillejo de «autoritarismo» y vulnerar el Reglamento Orgánico Municipal durante el pleno del pasado mes de abril. En concreto, los populares ponen el foco en el debate sobre la liquidación del presupuesto de 2025, en el que la alcaldesa habría concedido menos tiempo del habitual a las intervenciones de los grupos.

Los artículos 57 y 34 del reglamento municipal, en el centro del debate

Según explican desde el PP, el gobierno municipal aplicó el artículo 57 del reglamento que rige el funcionamiento de los plenos, un apartado que limita el debate a un único turno de intervención de cinco minutos. Los populares denuncian que la decisión va en contra de la práctica habitual del Ayuntamiento. En años anteriores, explican, a la hora de revisar la liquidación presupuestaria se ha aplicado otro artículo, en concreto el 34, que establece dos turnos de invervención, de 10 y 5 minutos.

Los populares interpretan esta limitación en los tiempos del debate como un ejercicio de «falta de transparencia» del gobierno municipal. Consideran que la liquidación del presupuesto no puede tratarse como mera información, que es lo que recoge el artículo 57 del reglamento, si no que exige un «debate riguroso y garantista»

El gobierno municipal tacha las acusaciones de «falta de respeto»

En su intervención en el pleno de mayo, la portavoz del PP de Rivas explicó que la decisión vino motivada tras una consulta del grupo de Vox a secretaría general. Según Novo, el cambio se produjo un día antes de que se celebrase la sesión de abril y no se comunicó al resto de grupos. Los populares han aprovechado el pleno del pasado jueves para preguntar al Ayuntamiento si consideran que su actuación es acorde al principio de transparencia, así como por los criterios para aplicar el artículo 57 de la norma.

El portavoz del gobierno municipal, José Luis Alfaro, ha defendido la decisión en una breve intervención en la que ha dado pocas explicaciones. Alfaro ha señalado que el criterio aplicado es estrictamente jurídico y ha aprovechado para calificar la acusación de los populares y su intervención en el debate de liquidación de «falta de respeto».

Por su parte, la concejala popular ha cerrado su intervención dirigiéndose directamente a la alcaldesa. «Usted no ganó las elecciones, las gané yo», ha dicho, haciendo referencia a los resultados de las elecciones de 2023, en las que el PP consiguió más votos pero no la mayoría de asientos necesaria para gobernar. Entonces, el grupo IU-Más Madrid-Verdes Equo llegó a un acuerdo con los socialistas, una alianza al que Novo se ha referido como «un pacto de perdedores».