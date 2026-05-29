El festival Sahara Libre conmemoró en Rivas el 50º aniversario de la proclamación de la RASD

El pasado 23 de mayo, el recinto ferial Miguel Ríos acogió más de 20 grupos musicales y actividades culturales

Con motivo del 50º aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), el pasado 23 de mayo se celebró, en el recinto ferial Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid el Festival Sahara Libre. La jornada contó con diferentes actos culturales y políticos, que se centraron en visibilizar la historia del pueblo saharaui y su situación actual. Con más de 3000 asistentes, el evento se consagró como el epicentro de la solidaridad con el pueblo saharaui.

Acto político con autoridades españolas y saharauis

El acto central de la jornada reunió a la Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, junto a las eurodiputadas Isa Serra y Estrella Galán, el diputado Enrique Santiago, y a Mar González y David Mangado como representantes de Verdes Equo y EH BIldu-Alternatiba. Todos ellos, junto a Abdulah Arabi, representante del Frente POLISARIO en España, fueron recibidos por Aida Castillejo, alcaldesa del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. Los participantes reafirmaron su compromiso político con la autodeterminación del pueblo saharaui y su respaldo a su único y legítimo representante, el Frente POLISARIO.

Música, cultura y mesas redondas:

Durante la jornada también se contó con la actuación de distintos grupos musicales. Entre ellos; Pedro Guerra, Marwan, Amparanoia, Luis Pastor, Rapsusklei, Colectivo Panamera, Sara Socas, Tribade...

El evento también contó con una gran afluencia de miembros de la cultura española, que no solo se sumaron a la celebración del festival, sino que también se unieron a la reivindicación mediante la firma del Manifiesto por los 50 años de la proclamación de la RASD , que registró más de 200 firmas del mundo de la cultura.

El festival contó con contenidos de sensibilización distribuidos en carpas y jaimas saharauis, relativos a los derechos humanos, el papel de las mujeres saharauis, la situación humanitaria y la responsabilidad internacional. Se formó de esta manera un espacio en el que se encontraron la solidaridad española, la diáspora saharaui y los amantes de la música. Las tres mesas redondas que se llevaron a cabo durante la jornada, incluyeron intervenciones de Reporteros Sin Fronteras, un periodista saharaui de los territorios ocupados, un miembro de la Global Sumud flotilla, y una opositora marroquí, entre otros.