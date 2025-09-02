La Comunidad de Madrid abre la inscripción para 12.000 plazas públicas vacantes de Formación Profesional

La convocatoria incluye ciclos de Grado Básico, Medio y Superior para el curso 2025/2026, con solicitudes presenciales a partir del martes.

La Comunidad de Madrid abre este martes, 2 de septiembre, el proceso de inscripción para cubrir 12.000 plazas públicas vacantes de Formación Profesional correspondiente al curso 2025/2026. Además, la oferta esta distribuida en tres niveles educativos (Básico, Medio y Superior). Por otra parte, las solicitudes deberán presentarse en los centros públicos donde se imparte cada ciclo formativo. Sin embargo, esta convocatoria esta dirigida a quienes no lograron plaza durante el proceso de admisión del pasado mes de julio.

Más de 12.000 oportunidades en FP para estudiantes madrileños

Según ha informado el Gobierno regional, la oferta formativa incluye:

1.400 plazas en Grado Básico

4.400 en Grado Medio

Más de 6.000 en Grado Superior

El objetivo es facilitar el acceso a la Formación Profesional en centros públicos, especialmente a quienes buscan una segunda oportunidad de matriculación antes del inicio del nuevo curso escolar.

Además, la relación completa de centros con vacantes y titulaciones disponibles puede consultarse en el portal web oficial de la Comunidad de Madrid.

Fechas clave para presentar la solicitud

Las solicitudes de admisión deberán tramitarse de forma presencial en los centros docentes públicos, en función del nivel de estudios elegido:

Grado Básico : 2 y 3 de septiembre

: 2 y 3 de septiembre Grado Medio : 3 y 4 de septiembre

: 3 y 4 de septiembre Grado Superior: 4 y 5 de septiembre

Además, quienes opten por la modalidad virtual o semipresencial podrán presentar su solicitud del 3 al 11 de septiembre, también a través de la web institucional.

Amplia variedad de titulaciones con vacantes disponibles

La convocatoria cubre todas las familias profesionales, incluyendo ciclos de alta demanda:

En Grado Básico:

Informática de oficina

Servicios Administrativos (320 plazas)

Informática y Comunicaciones (284)

Servicios Comerciales (131)

En Grado Medio:

Cuidados Auxiliares de Enfermería (741 plazas)

Gestión Administrativa (666)

Sistemas Microinformáticos y Redes (475)

En Grado Superior:

Administración y Finanzas (579 plazas)

Desarrollo de Aplicaciones Web (423)

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (276)

Doble titulación en Proyectos de Edificación y Obra Civil

Formación Pública de calidad y con futuro laboral

La Formación Profesional pública en Madrid sigue siendo una alternativa educativa con alta inserción laboral. Las más de 12.000 plazas vacantes de Formación Profesional representan una oportunidad para jóvenes y adultos que buscan especializarse en sectores clave como salud, tecnología, administración o energías renovables.

Para más información, los interesados también pueden visitar el sitio web oficial de la Comunidad de Madrid, donde encontrarán todos los requisitos, documentación necesaria y el listado de centros y ciclos disponibles.