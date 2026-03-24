Pablo Lira será el nuevo concejal del PP de Rivas

Tras la dimisión de Gallardo, toma el acta el expresidente del PP local.

El próximo pleno municipal comenzará con la toma de posesión de Pablo Lira Pérez. El nuevo concejal del Partido Popular sustituye a Francisco José Gallardo, que dimitió el pasado febrero. Aunque desde el grupo popular de Rivas ya se ha informado que el nuevo portavoz del grupo, en sustitución a Gallardo,es Jesús Martínez Caballero, aún faltaba por la entrada del nuevo concejal.

Pablo Lira fue elegido presidente del Partido Popular de Rivas en 2018 tras una votación en la que se presentaron dos candidaturas y la que él encabezaba obtuvo el 52 % de los votos. Un año después, presentó su dimisión por motivos personales. La siguiente presidenta del PP local fue Janette Noto, que se mantiene en el cargo tras ser elegida en 2023.

El PP obtuvo en las elecciones municipales de 2023 9 concejales. Las 9 primeras personas de la candidatura tomaron posesión del acta. Un año después presentó su dimisión Ignacio Checa, que fue sustituido por la número 10 de la lista, Amara Gómez. Pablo Lira, que ocupará el escaño tras la dimisión de Gallardo, era el número 15 de la lista. Esto implica que las 4 personas siguientes de la lista han informado a la Junta Electoral de Zona de su renuncia a tomar el acta. Entre estas 4 personas se encuentran las dos mujeres actualmente contratadas por el grupo municipal popular.

Tras la entrada de Pablo Lira, el único trámite pendiente tras la dimisión de Gallardo será su sustitución en la comisión de vigilancia de la contratación pública, que presidía.

Cambios en la corporación municipal

Desde las elecciones de mayo de 2023, todos los grupos municipales, a excepción de IU-Más Madrid-Verdes Equo han sufrido cambios en su composición. Además de las dimisiones de Gallardo y Checa en el PP, dimitió también el socialista Luis Altares. Además, el grupo mixto – VOX se rompió en dos, al igual que en la legislatura anterior, y la concejala María de los Ángeles Guardiola pasó a ser no adscrita.