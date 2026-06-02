Observatorio Urbano: La valoración del Gobierno de Rivas sube mientras vivienda y sanidad lideran las preocupaciones

La tercera oleada del Observatorio Urbano de Rivas refleja una mejora en la percepción municipal, aunque señala algunos de los retos de la ciudad

La valoración de la gestión del Gobierno municipal de Rivas Vaciamadrid continúa mejorando según los resultados de la tercera ola del Observatorio Urbano de Rivas. Este es un estudio realizado por la empresa demoscópica 40dB entre 800 vecinos y vecinas mayores de edad. Además, la encuesta, elaborada en mayo de 2026, muestra un aumento de la percepción positiva sobre la labor del Ejecutivo local. Sin embargo, también evidencia que la ciudadanía considera que existen importantes desafíos relacionados con la vivienda, la sanidad y la movilidad.

El sondeo señala que el 47,2% de las personas encuestadas considera que la gestión del Gobierno local es buena o muy buena, frente al 18,9% que la califica como mala o muy mala. Además, la valoración positiva ha crecido 6,7 puntos respecto a la primera ola del observatorio, que data de abril de 2025. Por otro lado, las opiniones negativas se han reducido en una proporción similar. La nota media a la gestión municipal alcanza el 6,1 sobre 10.

La percepción favorable es especialmente elevada en el barrio Oeste, donde el 52,8% de la población valora positivamente la gestión. En el barrio Centro el porcentaje se sitúa en el 44,9%, mientras que en el Este alcanza el 42,2%.

Crece el interés por la actualidad municipal

El estudio también refleja un elevado nivel de seguimiento de los asuntos locales. El 85,2% de los vecinos y las vecinas afirma estar algo o muy interesada en la actividad municipal. Esta cifra mejora ligeramente los resultados de las dos anteriores oleadas del observatorio.

Además, un 32,7% de las personas consultadas considera que Rivas fue a mejor durante el último año, frente a un 28,9% que opina que ha empeorado. La mayoría, un 37,8%, cree que la situación se mantiene estable.

Estos datos del Observatorio Urbano dibujan una percepción más favorable de la evolución reciente de Rivas. Sin embargo, todavía persisten preocupaciones importantes en ámbitos clave para la vida cotidiana de los vecinos y vecinas.

Vivienda, tráfico y sanidad lideran los problemas de la ciudad, según el Observatorio Urbano de Rivas

Uno de los aspectos clave del Observatorio Urbano de Rivas es el análisis de los problemas que la ciudadanía identifica en Rivas.

Cuando se pregunta por los principales problemas de la ciudad en términos generales, el acceso a la vivienda aparece en primer lugar. Un 27,3% de las personas encuestadas lo menciona como una de las principales dificultades de Rivas. Le siguen el tráfico dentro del municipio, señalado por el 24,7%, y el carril bici, citado por el 22,9%. También la falta de plazas en escuelas infantiles, colegios e institutos (22,3%) y la atención sanitaria (21%).

Fragmento del informe completo en el que se ven los 6 primeros problemas que percibe la ciudadanía de Rivas.

La comparación con anteriores encuestas muestra un cambio significativo en las preocupaciones vecinales. Además, el precio de la vivienda gana peso como principal problema colectivo. Por otro lado, el debate sobre el carril bici pierde protagonismo respecto a finales de 2025.

Las diferencias también aparecen según el barrio. En el Oeste, la sanidad figura entre los principales problemas. Por otra parte, en el Centro señalan el tráfico y la vivienda. Igualmente, en el Este cobran especial relevancia el precio de la vivienda y todo lo relacionado con la movilidad ciclista.

Los problemas que más afectan directamente a los vecinos

Cuando el Observatorio Urbano de Rivas pregunta por los problemas que afectan personalmente a cada ciudadano, el ranking cambia ligeramente.

La atención sanitaria pasa a ocupar el primer lugar, mencionada por el 17,1% de las personas consultadas. A continuación está el tráfico (16,5%), el precio de la vivienda (16,3%) y el autobús interurbano con Madrid (15,6%). El carril bici, que había ocupado posiciones más altas en anteriores encuestas, baja hasta el quinto puesto con un 13%.

Fragmento del informe completo en el que se ven los 6 primeros problemas que afectan personalmente a la ciudadanía de Rivas.

Estos resultados sitúan la movilidad como uno de los grandes retos que señala la gente de Rivas. Además, el tráfico, las conexiones por autobús y las necesidades de mejora del transporte público aparecen de forma recurrente tanto entre los problemas generales como entre aquellos que afectan directamente a la población.

Bibliotecas, deporte y cultura, los servicios más queridos

El Observatorio Urbano de Rivas dedica una parte importante del estudio a evaluar los servicios públicos municipales.

Las bibliotecas vuelven a ser el servicio mejor valorado por la ciudadanía, con una nota media de 8 sobre 10. También destacan los servicios de conciliación e infancia, que sacan un 7,4, y el Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (SIAC), con un 7,1.

En cuanto a los servicios municipales valorados específicamente por su funcionamiento, los mejores resultados se dan en Deportes, BicinRivas y Cultura. Todos ellos cuentan con una nota media de 7,3. Asimismo, les siguen los servicios dirigidos a mayores, juventud y mantenimiento urbano, con valoraciones cercanas al 7.

Por otra parte, Rivamadrid continúa siendo el servicio municipal más conocido por la población, con un nivel de conocimiento superior al 97%. Por otro lado, las bibliotecas son conocidas por más del 91% de la gente.

Amplio apoyo a los distritos escolares

También hay preguntas en el Observatorio Urbano de Rivas sobre algunos debates de actualidad en Rivas. Entre ellos figura la propuesta de crear tres distritos escolares, uno por cada barrio de la ciudad. Esto permitiría facilitar que las familias puedan escolarizar a sus hijos e hijas en centros próximos a su casa.

La medida obtiene un apoyo muy amplio, según el Observatorio Urbano de Rivas. El 91,7% de las personas se muestra bastante o muy de acuerdo con esta propuesta, mientras que solo un 6,1% la rechaza. El apoyo supera el 90% en los barrios Oeste, Centro y Este.

Mejora la valoración de la Agenda Urbana 2030

Otro de los indicadores analizados en esta tercera ola del Observatorio Urbano de Rivas es la percepción de la Agenda Urbana Rivas 2030.

El estudio muestra que el 70,8% de quienes conocen esta estrategia municipal tiene una opinión positiva o muy positiva sobre su impacto futuro en la ciudad. Además, la valoración mejora de forma notable respecto a las encuestas de 2025. Así, se consolida una tendencia ascendente en el grado de aceptación ciudadana de este documento de planificación urbana.

La fotografía que deja esta nueva edición del observatorio urbano de Rivas combina dos tendencias. Por un lado, existe una mejora progresiva de la «nota» a la gestión municipal y a varios servicios públicos. Por otro lado, se observa una creciente preocupación por problemas que trascienden el ámbito estrictamente local. Entre estas están el acceso a la vivienda, la sanidad o los problemas de transporte que afectan cada día a miles de vecinos y vecinas de la ciudad.

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