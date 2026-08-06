El Ayuntamiento de Rivas adjudica el nuevo centro deportivo del barrio Centro

La instalación costará cerca de 11 millones de euros e incluirá piscinas, zona termal, salas deportivas y espacios al aire libre

La Junta de Gobierno Local de Rivas-Vaciamadrid ha adjudicado la redacción del proyecto, la construcción y la posterior gestión del futuro centro deportivo municipal del barrio Centro, una infraestructura que supondrá una inversión cercana a los 11 millones de euros y que estará ubicada en una parcela municipal situada entre los colegios José Iturzaeta y Hans Christian Andersen. El proyecto busca responder a la creciente demanda de instalaciones deportivas en esta zona de la ciudad y ampliar la oferta municipal para vecinos, centros educativos y clubes deportivos.

La inversión será asumida por la empresa concesionaria, que dispondrá ahora de cuatro meses para redactar el proyecto de ejecución. Una vez obtenga la aprobación municipal, contará con 20 meses para construir las instalaciones y ponerlas en funcionamiento, reduciendo en cuatro meses el plazo máximo inicialmente previsto en la licitación.

Un complejo con piscinas, fitness y espacios al aire libre

El futuro centro deportivo incorporará una piscina cubierta climatizada, una piscina recreativa exterior, una zona termal, salas de fitness y musculación, espacios para actividades dirigidas, vestuarios y una ludoteca. También dispondrá de una zona infantil y áreas cubiertas destinadas al entrenamiento deportivo.

En el exterior se construirán un campo de fútbol 7, una pista específica para entrenamiento de carreras, además de zonas verdes y espacios de estancia. Según la información municipal, la piscina cubierta se diseñará para cumplir los requisitos exigidos por la Comunidad de Madrid para albergar competiciones autonómicas y nacionales, una petición trasladada por los clubes de natación de la ciudad.

Pensado para vecinos, colegios y clubes deportivos

El Ayuntamiento considera que la ubicación del nuevo equipamiento facilitará su uso tanto por parte de los vecinos del barrio como del alumnado de los centros educativos cercanos y de las entidades deportivas locales. Con esta actuación, el Consistorio pretende aliviar la presión existente sobre las instalaciones deportivas municipales y aumentar la capacidad de servicio en una de las zonas con mayor crecimiento residencial.

Además, el Gobierno municipal prevé mantener un proceso de participación vecinal durante el desarrollo del proyecto. Tras un primer encuentro celebrado el pasado mes de junio con residentes del barrio Centro, el Ayuntamiento anuncia nuevas reuniones para informar de la evolución de las obras y recoger propuestas ciudadanas.

Concesión durante 40 años

La concesión administrativa del nuevo centro deportivo tendrá una duración de 40 años. Para supervisar tanto la prestación del servicio como la política de precios, el Ayuntamiento creará una comisión de seguimiento integrada por personal funcionario municipal, con el objetivo de garantizar el control público sobre la gestión de las futuras instalaciones.