El 35 % de las personas encuestadas creen que Rivas ha evolucionado positivamente

El Ayuntamiento ha publicado una nueva encuesta de valoración de servicios públicos.

El Ayuntamiento ha difundido el informe de la nueva encuesta de valoración de servicios públicos, que se realiza con periodicidad variable desde 2015. Actualmente, se enmarca dentro de la Agenda Urbana de Rivas.

En esta encuesta se pregunta acerca de la valoración de la ciudadanía sobre la gestión del gobierno local y su valoración sobre algunos servicios públicos. Además, se pregunta sobre el conocimiento y valoración a los líderes locales.

El 34,7 % ha respondido que Rivas evoluciona positivamente. En concreto, un 4,7 % ha respondido que claramente a mejor y un 30% que mejor. Por otro lado, un 8 % ha respondido que claramente a peor y un 24,8 % que a peor.

Según el grupo de edad, la gente con menos de 35 años, valora mejor la evolución de Rivas que personas con más de 50 años (35,4 % frente al 25,2 % de las personas de más de 65 años). Por barrios, es el barrio Centro el que en mayor medida cree que a evolucionado a peor (32,4 % frente al 24,8 % total).

A la pregunta acerca de la opinión de la gestión del actual equipo de gobierno municipal el 45,9 % ha respondido que muy buena o buena. Los hombres valoran positivamente la gestión en mayor medida que las mujeres. En concreto, el 48,7 % frente al 43,2 %. Por edad, los más jóvenes dan más respuestas positivas y las personas entre 50 y 65 años más respuestas negativas. El 11,2% y 11% de los barrios Oeste y Este responden respectivamente que es muy buena gestión frente al 5,8 % del barrio centro.

Los principales problemas

Preguntada la muestra total por los principales problemas de la ciudad, las respuestas son el carril ‘bici’ (25,4 5), los robos en la ciudad (20,8 %) y precios de la vivienda (20 %). Si se analiza por grupos específicos, este “top” varía.

Entre los hombres, se encuentran como principales problemas el carril ‘bici’ (25,9 %), los robos en la ciudad (22,5 %) y el tráfico en el municipio (21,5 %). Sin embargo, en e caso de las mujeres se cuelan en este listado los precios de la vivienda (21,2 %) y la atención sanitaria (24,3 %) al carril bici (24,9 %).

Diferentes problemas, según la edad

Por edad, el carril bici como problema alcanza su máximo (31,2 %) entre la población más joven, de menos de 35 años. Le siguen el precio de la vivienda (25,2 % y el tráfico (23,2 %). En el siguiente tramo de edad, hasta los 50 años, preocupa la atención sanitaria (27,1 %), los robos en la ciudad (24,5 %) y el carril ‘bici’ (23,3 %). Para la población entre los 50 y los 64 años preocupan el carril ‘bici’ (28,3 %), los robos en la ciudad (23,1 %) y el tráfico en el municipio (22,7 %). Entre las personas de más de 65 años, sólo un problema es indicado por al menos una de cada cuatro personas: la atención sanitaria. Las listas de espera o la falta de especialistas es indicada por el 21,3 %. Le siguen, por debajo de un 20 % de respuestas, la recogida de basura o limpieza de la ciudad y el precio de la vivienda.

Mayores diferencias se encuentran en función del barrio. En los barrios Centro y Este encabezan los problemas el carril bici (36,1 % y 24,9 % respectivamente) y el tráfico en el municipio (24,7 % y 21,1 %). Con más de un 20% de preocupación, sigue en barrio este el precio de la vivienda (20,7 %). En el barrio Oeste, sin embargo, se destacan los robos en la ciudad con un 24, 6 % de las respuestas. Sigue la atención sanitaria (24,4 %) y los precios de la vivienda (22,4 %).

Valoración positiva de la actuación del ayuntamiento

Otra pregunta que se realiza es la valoración, del 0 al 10 de la actuación del ayuntamiento en distintas áreas. Deportes se mantiene como el servicio mejor valorado del Ayuntamiento (7,7), seguido del servicio BicinRivas (7,3) y Cultura (7,2).

De los servicios analizados, únicamente tres “suspenden”: Vivienda (4,8), impuestos municipales (4,4) y tráfico (4,2).

La totalidad de puntuaciones medias son:

Servicio Media Deportes 7,7 Servicio de alquiler de bicis, bicinrivas 7,3 Cultura 7,2 Servicios de infancia 7,0 Atención a mayores 6,9 Juventud 6,9 Mantenimiento y creación de zonas verdes y jardines 6,9 Fiestas 6,8 Servicios Sociales 6,6 Limpieza y recogida de basuras 6,6 Políticas Feministas 6,6 Globalmente 6,1 Seguridad ciudadana 5,8 Empleo 5,7 Aparcamientos públicos 5,6 Transporte público 5,5 Pavimentación y cuidado de calles 5,5 Vivienda 4,8 Impuestos municipales 4,4 Tráfico 4,2

Los hombres puntúan mejor

Si analizamos las diferencias por sexo, hay 6 servicios con mejor valoración por parte de los hombres: Atención a mayores , Juventud, Servicios Sociales, Limpieza y recogida de basuras, Transporte público y Pavimentación y cuidado de calles. Ningún servicio es mejor valorado por las mujeres, incluyendo las políticas feministas.

Por edad, 9 servicios son mejor valorados por la población más joven (respecto a uno o más grupos de edad): BicinRivas, Juventud, Mantenimiento y creación de zonas verdes y jardines, Fiestas, Limpieza y recogida de basuras, Seguridad ciudadana, Aparcamientos públicos, Pavimentación y cuidado de calles e Impuestos municipales. Los impuestos municipales son mejor valorados por la población más joven y, además, por la población de más de 65 años.

Por barrio, prácticamente todos los servicios están mejor valorados en el barrio Oeste (en comparación con alguno de los otros dos barrios o con ambos, según el caso). Los servicios valorados por igual en todos los barrios son Juventud, Fiestas, Seguridad ciudadana, Aparcamientos públicos, Transporte público , Pavimentación y cuidado de calles y Vivienda.

La valoración global de la gestión del ayuntamiento es de 6,1, sin diferencias por sexo o barrio. Sin embargo, sí hay diferencia por edad. Las personas encuestadas entre 50 y 64 años valoraron peor la gestión municipal que el resto de grupos de edad.

Sin corrección de debilidades

La encuesta no ha corregido las debilidades de la muestra anterior. Por ello, la población que vive en Rivas desde hace 4 años o menos se encuentra infrarrepresentada. En concreto, se ha entrevistado a 14 personas, que suponen el 1,5 % de la muestra.

También se mantiene la confusión entre los barrios Oeste, Centro y Este y los códigos postales 28523, 28522 y 28521 respectivamente. De esta manera, la encuesta no clasifica por barrios -aunque use esa denominación- sino por códigos postales, que no coinciden al 100 %.

De momento, el Ayuntamiento no ha publicado los microdatos de la encuesta, por lo que no se puede alcanzar mayor nivel de análisis. Los datos publicados desglosan las respuestas según sexo, edad, barrio, tiempo en Rivas, ideología y educación. A lo largo del texto se concretan algunas diferencias, cuando las hay, según sexo, edad y barrio.