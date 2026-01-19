El carril bici preocupa a la derecha el doble que a la izquierda

Analizamos la encuesta de Rivas sobre servicios públicos vinculada a la Agenda Urbana.

La encuesta de servicios públicos en Rivas, vinculada a la Agenda Urbana Rivas 2030, revela diferencias ideológicas. Mientras la izquierda prioriza la sanidad, la derecha señala el carril bici como un problema mayor, duplicando la preocupación de los sectores progresistas debido al impacto percibido en la movilidad local. Tras conocer que el 35 % de los encuestados ve una evolución positiva en el municipio, es necesario analizar los matices. No todos los problemas de Rivas preocupan por igual, y la percepción cambia según se mire desde la izquierda o la derecha.

Prioridades generales

Antes de analizar las brechas, conviene contextualizar qué preocupa más a cada bloque de forma general. Según la tabla de resultados totales, los problemas con mayor volumen de menciones no siempre son los que más dividen a la población. Para la izquierda (45,6 % de la muestra que responde acerca de su ideología), los tres pilares de preocupación según los problemas que tendría el municipio son:

Atención sanitaria (lista de espera, falta de especialistas, centros sanitarios…): el 28,7 % de las personas encuestadas autopercibidas de izquierdas (0-4) indica este problema.

(lista de espera, falta de especialistas, centros sanitarios…): el 28,7 % de las personas encuestadas autopercibidas de izquierdas (0-4) indica este problema. El precio de la vivienda : 24,9 %.

: 24,9 %. La falta de plazas en centros escolares (en infantil, primaria y secundaria): 16,6 %.

En el centro (34,6 % de la muestra que responde acerca de su ideología) encontramos los siguientes tres problemas:

Atención sanitaria : el 24,9 % de las personas encuestadas autopercibidas de centro (5) indica este problema.

: el 24,9 % de las personas encuestadas autopercibidas de centro (5) indica este problema. Tráfico en el municipio : 20,6 %.

: 20,6 %. El precio de la vivienda: 20 %.

En el espectro de la derecha (19,9 % de la muestra que responde acerca de su ideología), el orden de prioridades varía:

Carril bici : 39,6 %.

: 39,6 %. Robos en la ciudad : 34,7 %.

: 34,7 %. Tráfico en el municipio: 17,8 %.

Hay problemas, como los accesos por carretera / M-50, con un 13,1 % de preocupación total, en los que no hay diferencias significativas según la ideología. A continuación, se muestran aquellas preguntas en las que se encuentran diferencias según si lo responde más la izquierda o la derecha.

El carril bici y los robos representan las mayores brechas

Donde la encuesta de Rivas muestra una diferencia realmente significativa es en el carril bici. La derecha señala el carril bici como un problema crítico de la ciudad más del doble de veces que la izquierda. Un 39,7 % de las personas encuestadas de derechas indica el carril bici como un problema. Esto supone 10 puntos más que para las personas de centro (29,7 %) y más del doble que para la izquierda (15,7 %).

La diferencia alcanza casi el triple en el caso de los robos en la ciudad. Un 34,7 % de la muestra de derechas lo marca como problema de la ciudad, frente al 13 % de la izquierda.

La tercera diferencia que encontramos en los problemas del municipio, aunque con una respuesta mucho menor, está en los impuestos. El sistema impositivo se señala por un 7,7 % de la derecha, un 5,8 % del centro y un 0,8 % de la izquierda.

A estos tres problemas más señalados por la derecha se añaden el tráfico en el municipio y la mala gestión municipal cuando analizamos los problemas que afectan a la propia persona. La indicación del carril bici como problema se reduce en este caso a la segunda posición, tras la situación del tráfico en la ciudad.

Diferencias significativas en los servicios públicos

Al analizar los problemas de la ciudad más señalados por la izquierda, encontramos que la situación de la atención sanitaria (listas de espera, falta de centros de especialidades…) es marcada por el 28,7 % de la muestra de izquierdas (25,8 % si se trata de un problema que afecta a la persona). En cambio, las personas de centro lo señalan en el 14,3 % de las respuestas y las de derechas en el 10,6 %. En el precio de la vivienda encontramos una diferencia de hasta 10 puntos: del 24,9 % de la izquierda al 14,7 % de la muestra de la derecha.

Con menor diferencia encontramos la falta de plazas escolares, el exceso de población, el transporte en metro y la Cañada Real, que también preocupan más a la izquierda que a la derecha.