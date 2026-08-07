La sede de CCOO es refugio climático en Rivas

MITECO publica un mapa con los primeros 1121 refugios climáticos.

La sede de Comisiones Obreras (CCOO) en Rivas Vaciamadrid está a disposición de la ciudadanía en episodios de calor extremo. Ubicada en la calle Frida Kahlo, número 6, es el único recurso ripense que, de momento, recoge la Red de Refugios Climáticos.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) publicó la semana pasada la Red de Refugios Climáticos en el marco del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. Estos refugios se pueden localizar a través del mapa que permite su búsqueda según el municipio u otros criterios. Administraciones, empresas, asociaciones u organizaciones pueden implantar refugios climáticos en sus instalaciones. Para facilitar este trabajo, el MITECO ha publicado la Guía para la Red de Refugios Climáticos. El documento recoge, entre otros aspectos, los requisitos mínimos para poder formar parte de esta red de ayuda a la ciudadanía en episodios de calor:

Acceso libre y gratuito: deberá ser accesible para todas las personas sin necesidad de pago o consumo obligatorio.

Accesibilidad y seguridad: cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad universal y seguridad para personas con discapacidad.

Temperatura adecuada para combatir el calor extremo: mantenimiento de un ambiente confortable en torno a 27ºC (requisito para espacios interiores).

Espacio de descanso: disponibilidad de asientos y zonas de estancia.

Agua potable gratuita: instalación de fuentes, dispensadores de agua accesibles u otros sistemas equivalentes de agua debidamente repuestas.

Acceso a aseos: deberá contar con servicios higiénicos accesibles y gratuitos (requisito para espacios interiores).



Power BI

Más de un millar de refugios

La Red cuenta actualmente con 1121 refugios en el país. De éstos, 186 forman parte de la Administración General del Estado. CCOO, además de la sede de Rivas, ofrece a la ciudadanía 41 espacios. También UGT ha habilitado espacios para la Red. Entre las administraciones públicas se encuentran el gobierno de Navarra, la Diputación de Cáceres, el área metropolitana de Barcelona y los ayuntamientos de Barcelona, Bilbao, Donostia, Vitoria y Zaragoza.