Nuevo mercado local llega al barrio de La Luna en Rivas

El nuevo mercado de producto local se celebrará cinco domingos de 2026 en Hipatia

Rivas-Vaciamadrid estrena un nuevo mercado de producto local y artesanía en el barrio de La Luna desde abril de 2026. Hay previstas cinco citas a lo largo del año. La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo, arranca este domingo 26 de abril y continuará el 31 de mayo, además de nuevas fechas en septiembre, octubre y diciembre aún por concretar. El mercado se ubicará en los soportales del centro educativo Hipatia, en la avenida del 8 de Marzo, en una zona con alta demanda vecinal.

El proyecto toma como referencia la experiencia del Mercado Nómada celebrado el año pasado y busca consolidar un espacio estable vinculado al consumo de proximidad en el barrio Oeste de la ciudad.

Productos locales y ambiente familiar en el barrio de La Luna

El mercado de producto local reunirá puestos de frutas, verduras, quesos, pan, vino, aceite, miel o dulces artesanales. También conservas y otros elaborados de cercanía. La propuesta combina venta directa con actividades complementarias orientadas al ocio familiar.

Durante las jornadas habrá degustaciones, talleres y propuestas educativas, junto a música en directo y presencia de gastronetas (foodtrucks). El objetivo es generar un entorno que funcione tanto como espacio comercial como punto de encuentro vecinal.

Impulso al comercio de proximidad con el mercado local

Desde el área municipal destacan que el mercado pretende reforzar la conexión entre productores y ciudadanía. “Esta iniciativa ofrecerá una experiencia que va más allá de la compra tradicional: un punto de encuentro entre productores y productoras, personas artesanas, ciudadanía y territorio”, señalan desde la Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo.

Por tanto, la llegada de este mercado al barrio de La Luna se enmarca en la estrategia municipal para dinamizar el mercado de producto local. Buscan fomentar el comercio de cercanía en Rivas, especialmente en zonas de crecimiento reciente.