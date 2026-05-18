Madrid busca dejar ‘K.O al Bullying’ con una campaña contra el acoso escolar

La iniciativa, con Ilia Topuria en el cartel, busca poner a disposición de las familias herramientas para frenar el ‘bullying’

La Comunidad de Madrid ha lanzado una campaña para luchar contra el acoso escolar que tiene como objetivo visibilizar los recursos que existen en la región para frenar el bullying, así como sensibilizar a los alumnos. Bajo el título K.O al Bullying, la iniciativa tiene al campeón mundial de UFC Ilia Topuria como cara visible del proyecto, un referente para la juventud gracias a su historia personal de superación que también ha participado en el Plan Regional contra las Drogas.

El ejecutivo ha anunciado una serie de contenidos que se distribuirán tanto en los medios de comunicación tradicionales como en los canales online. También se repartirán carteles en más de 1500 centros educativos con el objetivo de llegar a los alumnos. En el vídeo de la campaña, Topuria y un joven narran los episodios que atraviesan las víctimas de acoso escolar. El luchador de artes marciales mixtas ha compartido su testimonio sobre las situaciones de bullying que vivió durante su infancia.

Los recursos que existen en región para frenar el bullying

Además de este despliegue publicitario, se pretende que los estudiantes conozcan las herramientas disponibles en la región para luchar contra el acoso. Por ejemplo, existen servicios de apoyo psicológico y orientación dirigidos a los jóvenes y a sus familias, como los canales 012 A Tu Lado, WhatsApp 012 o Videollamada012.

Por su parte, la web de la Comunidad de Madrid incluirá una guía de preguntas y respuestas para orientar a alumnos, familias y maestros sobre los pasos a seguir en caso de que detecten o sospechen que se está produciendo una situación de acoso. Además, también está disponible la herramienta SociEscuela, un test que ayuda a detectar los casos de bullying antes de que sea tarde.

La presentación de la campaña K.O al Bullying se celebró a principios de este mes en el C.E.I.P Miguel Blasco Vilatela, en el distrito de Ciudad Lineal. La consejera de Educación Mercedes Zarzalejo se encargó de explicar la iniciativa. La jornada terminó con una carrera solidaria para visibilizar el rechazo de los alumnos al acoso escolar.

La consejera de Educación Mercedes Zarzalejo en la presentación de la campaña / Comunidad de Madrid