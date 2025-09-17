FIESTAS DEL BARRIO DE LA LUNA 2025: Música, diversión y reivindicación

¡Las fiestas del Barrio de La Luna 2025 trajo música, diversión y espíritu de barrio a la vida en Rivas!

Del 11 al 14 de septiembre, las vibrantes calles del vecindario más joven de La Luna vibraban de energía, ofreciendo conciertos, narraciones, talleres, deportes e incluso un bingo musical benéfico.

Te invitamos a descubrir cómo el parque 8M, el bulevar y los campos deportivos se convirtieron en centros de cultura, ocio y solidaridad, uniendo a residentes y visitantes por igual. Con un programa diseñado para fortalecer los lazos de barrio y resaltar la sostenibilidad.

