Instalan 200 nuevas máquinas de venta de tarjetas en el Metro de Madrid

Los nuevos dispositivos cuentan con un sistema de interacción de voz y una cámara para atención remota

La Comunidad de Madrid ha instalado cerca de 200 máquinas para la venta de tarjetas de transporte público repartidas en 71 estaciones de Metro. Según el ejecutivo regional, está previsto que se sumen otras 145 en lo que queda de año. Se trata de un plan de modernización financiado a través de los fondos Next Generation, con una inversión de 9 millones de euros.

Mayor accesibilidad a la hora de comprar los billetes

Entre las principales novedades que ofrecen las nuevas máquinas destaca la posibilidad de usar la voz para indicar el destino, sin necesidad de navegar por menús. También se ha simplificado la forma de seleccionar el billete, incluyendo destinos habituales y lugares de interés turístico con imágenes.

Según la Comunidad de Madrid, los dispositivos instalados buscan avanzar en la accesibilidad para facilitar la experiencia a todos los usuarios. Por ello, las nuevas máquinas cuentan con una pantalla de alta definición de 42 pulgadas.

Otra de las novedades es la incorporación de una cámara que permitirá ofrecer atención remota al cliente mediante videollamada, una función que no estará disponible hasta finales de este año. Todo gracias a una inversión de más de 9 millones de euros que salen de los fondos Next Generation.