Más Madrid recurre la Ley LIDER para proteger el urbanismo responsable

El partido y más de 20 municipios, incluido Rivas, ven riesgo para la autonomía local

El grupo parlamentario de Más Madrid y más de una veintena de ayuntamientos, entre ellos Rivas-Vaciamadrid, han presentado alegaciones contra el anteproyecto de la Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La iniciativa, registrada el 8 de abril, cuestiona el impacto de la norma en el modelo urbanístico y en la autonomía municipal.

Rechazo municipal a la Ley LIDER

Las alegaciones han sido elevadas por grupos municipales de Más Madrid en más de 20 localidades, incluyendo Rivas, Getafe, Leganés o Alcalá de Henares. El objetivo es introducir modificaciones que, según la formación, protejan la capacidad de decisión de los ayuntamientos frente a la futura Ley LIDER.

Desde la formación sostienen que el texto legal cambia el modelo de planificación urbanística al reducir el peso del planeamiento público y favorecer iniciativas privadas. Este punto genera especial preocupación en municipios como Rivas, donde el crecimiento urbano y la planificación de servicios están estrechamente vinculados.

Cambios en el modelo urbanístico

Uno de los aspectos más cuestionados es la alteración de la jerarquía normativa. Según las alegaciones, la Ley LIDER restaría carácter vinculante al Plan Estratégico Municipal (PEM) frente a los Planes Ejecutivos. Esto podría permitir modificaciones urbanísticas puntuales sin una evaluación global del impacto en servicios públicos o movilidad.

Además, el documento advierte sobre el papel creciente de entidades privadas en la supervisión de procedimientos urbanísticos y ambientales. Para Más Madrid, este cambio podría desplazar el control público hacia operadores externos.

Vivienda y control público

En materia de vivienda, la propuesta del Gobierno regional plantea cambios en el cómputo de la vivienda protegida, permitiendo distribuirla en todo el municipio en lugar de exigirla en cada desarrollo urbanístico. Según las alegaciones, esto podría afectar a la distribución equilibrada de este tipo de vivienda.

También se señala el uso del silencio administrativo positivo y las declaraciones responsables como mecanismos que podrían acelerar la tramitación de proyectos, reduciendo controles previos.

Propuestas de modificación a la Ley LIDER

Entre las medidas planteadas por Más Madrid destacan reforzar el carácter vinculante del planeamiento estratégico, mantener el control público en los procesos urbanísticos y aumentar la reserva de vivienda protegida. Algo que camina en la dirección contraria a la marcada por la Ley LIDER del gobierno de Ayuso.