Marina Lobo, Fernando Moraño y José Cabrera traen su show “Manual de Decadencia” a Rivas

El Ateneo Republicano los lleva a la Sala Marcos Ana del Centro Cultural García Lorca, el próximo 26 de abril, a las 13:00 horas

Los guionistas y cómicos Marina Lobo, Fernando Moraño y José Cabrera traerán a Rivas el próximo domingo 26 de abril, a las 13:00 h., su show Manual de Decadencia, invitados por el Ateneo Republicano de Rivas (ARR). Esta actividad cultural se enmarca dentro de la programación del ‘Abril republicano’ que ha preparado la asociación ripense.

La cita tendrá lugar en la Sala Marcos Ana del Centro Cultural García Lorca (Plaza de la Constitución, 3, Rivas). La entrada es gratuita, pero se pedirá una aportación voluntaria destinada a apoyar a los artistas participantes, y además se contará con servicio de bar a cargo del Ateneo.

Marina Lobo, Fernando Moraño y José Cabrera eran guionistas de Hora Veintipico

Los tres guionistas y colaboradores del programa Hora Veintipico, de Cadena SER, acercarán al público ripense esta comedia “que no soluciona ninguno de los problemas de la actualidad, pero te meas”, según la nota de prensa enviada a medios. En su formato, mezclan humor con una mirada crítica a la realidad.

Abril republicano en Rivas

Esta nueva actividad que propone el Ateneo Republicano de Rivas (ARR) se enmarca en el ‘Abril Republicano’, una serie de eventos que la asociación ripense ha preparado en torno al 14 de abril, cuando se cumplen 95 años de la proclamación de la II República española.

En las últimas semanas, ARR ha celebrado la Fiesta Republicana (11 de abril) y un acto homenaje en el Parque Lineal que tuvo lugar el pasado martes, a los que se suma ahora este nuevo evento.

Según los organizadores, con esta actividad, el Ateneo Republicano de Rivas continúa «su labor de dinamización cultural y compromiso con la difusión de valores cívicos» en el municipio, apostando por «propuestas que fomentan el debate y la participación ciudadana».