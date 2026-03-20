11 de abril: la Fiesta Republicana del Ateneo de Rivas

Te contamos el programa completo de esta jornada cultural y reivindicativa a la que seguirá otro acto el día 14 de abril.

Las Fiestas Republicanas de Rivas-Vaciamadrid se celebrarán el próximo sábado 11 de abril en la Casa de Asociaciones del barrio oeste, con una programación que se extenderá desde las 10:00 hasta las 22:00 horas. Organizadas por el Ateneo Republicano de Rivas, estas jornadas combinan actividades culturales, lúdicas y reivindicativas bajo el lema “Una Nueva República para la Paz”.

La cita busca reunir a vecinos y colectivos en torno a valores como la igualdad, la justicia social, el feminismo o el pacifismo, en un formato abierto que incluye propuestas para todas las edades.

Actividades para todos los públicos

La jornada arrancará con una actividad infantil de cuentacuentos a cargo de CuentaCris en el salón de actos. A continuación, el ambiente festivo tomará fuerza con una batukada organizada por Batuseira.

De forma paralela, el interior del recinto acogerá la proyección de vídeos de temática republicana y una exposición sobre las actividades del Ateneo. Además, distintas entidades del tejido social local instalarán mesas informativas y de venta de productos.

Durante la mañana también se presentará la Marcha Republicana 13J, uno de los eventos destacados dentro del calendario del colectivo.

Premios y comida popular

Uno de los momentos centrales será la entrega de los Premios Ateneo 2026, en su sexta edición. Estos galardones reconocen trayectorias o iniciativas vinculadas a los valores republicanos.

La programación continuará con la tradicional Paella Republicana, concebida como un espacio de encuentro vecinal. El bono de participación tiene un coste de 10 euros e incluye comida y bebida.

Tarde cultural y música en directo

Tras el descanso, la actividad se reanudará por la tarde con nuevas proyecciones centradas en la historia de la I y II República, elaboradas por miembros del Ateneo, que ya realizaron una actividad parecida en Arganda del Rey, donde recibieron una calurosa acogida y fueron muy bien valoradas sus exposiciones.

A media tarde llegará el turno del teatro con el grupo Matildes, que representará la obra Trogloditas, una propuesta con enfoque feminista que combina humor y reflexión.

El cierre de la jornada estará marcado por la música en directo del grupo local Carrickfergus, que aportará sonidos de inspiración irlandesa al evento.

Actos también el 14 de abril

Las Fiestas Republicanas en Rivas no se limitarán al día 11. El Ateneo Republicano ha organizado también actividades para el martes 14 de abril, coincidiendo con la conmemoración de la proclamación de la Segunda República.

Ese día habrá un pasacalle, recital poético e izado de bandera en el Parque Lineal, junto a la estación de Metro Rivas Urbanizaciones, en horario de tarde.

Con esta programación, el Ateneo Republicano de Rivas refuerza su apuesta por combinar cultura, memoria histórica y participación ciudadana en uno de los eventos más señalados de su calendario anual.