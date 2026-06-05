Plan de Asfaltado 2026: Rivas renovará 20 calles

El Ayuntamiento de Rivas invertirá hasta 2,4 millones para mejorar 118.000 metros cuadrados de calzada.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas ha adjudicado el contrato del Plan de Asfaltado 2026, una actuación dotada con hasta 2,4 millones de euros que permitirá renovar el firme de una veintena de calles y avenidas del municipio. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de cuatro meses desde la firma del contrato y se concentrarán principalmente durante los meses de verano para reducir las afecciones al tráfico y a la actividad diaria de la ciudad.

Según la información municipal, las obras permitirán actuar sobre cerca de 118.000 metros cuadrados de superficie, con el objetivo de mejorar el estado del pavimento y reforzar la seguridad vial en algunos de los principales ejes de movilidad de Rivas.

Las calles incluidas en el Plan de Asfaltado 2026

Las actuaciones previstas alcanzarán tanto grandes avenidas como calles de carácter residencial y zonas industriales. Entre las vías incluidas figuran la calle Río Jarama, Paseo de la Chopera, Nibelungos, avenida de los Almendros, Fundición, Mariano Fortuny, Electrodo, Jovellanos y Miguel Gila.

También se actuará en la avenida del Cerro del Telégrafo, la glorieta de Pilar Miró con esta misma avenida, la avenida de Pilar Miró, la avenida de Aurelio Álvarez, la rotonda de Marie Curie con Aurelio Álvarez, Marie Curie, Juan de la Cierva, Thomas Edison, Cisne, Campillo de San Isidro y Lago Enol.

El Ayuntamiento prevé coordinar la ejecución de los trabajos con la Policía Local y la Concejalía de Movilidad para minimizar las incidencias sobre la circulación. Además, el grueso de las obras se desarrollará durante julio y agosto, aprovechando la reducción del tráfico habitual que se produce en la ciudad durante el periodo vacacional.

Una de las principales inversiones en mantenimiento viario

El Plan de Asfaltado 2026 se enmarca dentro de las actuaciones de conservación y mejora de la red viaria impulsadas por el Ayuntamiento de Rivas. La renovación del firme busca corregir el desgaste acumulado por el paso del tiempo y el tráfico, especialmente en algunas de las vías con mayor intensidad circulatoria del municipio.

La inversión de 2,4 millones de euros convierte esta actuación en una de las principales partidas municipales destinadas al mantenimiento de infraestructuras urbanas durante el próximo ejercicio. El objetivo es prolongar la vida útil de las calzadas y mejorar las condiciones de circulación tanto para vehículos particulares como para el transporte público y los servicios municipales.

Obras previstas para este verano

Aunque el contrato contempla un plazo de ejecución de cuatro meses, el Consistorio ha señalado que la mayor parte de las intervenciones se realizarán durante el verano para reducir el impacto sobre la movilidad cotidiana. Durante ese periodo podrán producirse cortes puntuales de carriles, restricciones temporales al estacionamiento y desvíos de tráfico en las zonas afectadas.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Rivas pone en marcha una nueva edición de su programa de renovación viaria, centrado en mejorar el estado de las calles y avenidas más transitadas de la ciudad dentro del Plan de Asfaltado 2026.