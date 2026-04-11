Los autobuses contarán con desfibriladores en las líneas interurbanas

Se trata de aparatos fáciles de usar incluso para personas sin preparación sanitaria

La Comunidad de Madrid ha comenzado a instalar equipos de reanimación en los autobuses que conectan la ciudad de Madrid con el resto de municipios. La línea Madrid-Aranjuez será la primera en contar con estos dispositivos, empezando por los siete vehículos de la línea 423. Se irán implantando en el resto de trayectos interurbanos de manera progresiva, incluidos aquellos que transcurren por Rivas Vaciamadrid.

La llegada de estos dispositivos a los autobuses de la región busca garantizar la seguridad de pasajeros y conductores en los desplazamientos, especialmente en trayectos más concurridos, donde actuar con rapidez es esencial para salvar vidas.

Los desfibriladores se instalarán en trayectos interurbanos, incluyendo las líneas de Rivas

Garantizar la seguridad en las líneas de autobús

Los desfibriladores instalados son aparatos fáciles de usar incluso para personas sin preparación sanitaria. La llegada de estos equipos a los autobuses viene acompañada de otras medidas. Los conductores de las líneas interurbanas han recibido formación específica en primeros auxilios y en el uso de los nuevos dispositivos.

Además, en febrero de este año, el Consorcio Regional de Transportes (CRTM) introdujo una normativa que regula las características del equipaje que pueden llevar los pasajeros. Los usuarios del transporte público pueden portar un único objeto, desde bolsos y maletas hasta un carrito de la compra. De manera excepcional, el conductor puede autorizar más equipaje si considera que no representa ningún peligro.