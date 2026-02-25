Qué se puede llevar en los buses interurbanos

La Comunidad de Madrid actualiza el Reglamento de Viajeros y fija límites claros de equipaje en líneas interurbanas.

La Comunidad de Madrid ha actualizado el Reglamento de Viajeros que regula qué objetos pueden transportar los usuarios en los autobuses interurbanos del Consorcio Regional de Transportes (CRTM). La medida, en vigor desde el 8 de febrero de 2026, afecta a las líneas que conectan municipios como Rivas-Vaciamadrid con la capital y otros puntos de la región, y busca aportar criterios claros sobre el equipaje permitido.

Hasta ahora, la normativa solo hacía referencia a la posibilidad de portar bultos de mano, sin concretar tamaños ni tipos de objetos . Con la modificación, se detallan dimensiones y condiciones para evitar conflictos entre viajeros y conductores.

Un solo objeto por viajero y con medidas concretas

Según la nueva regulación, cada usuario podrá acceder al autobús con un único objeto, siempre que no cause molestias ni suponga un riesgo para el resto de pasajeros .

Entre los elementos permitidos figuran bolsos, maletines o mochilas de hasta 50 x 30 x 10 centímetros; maletas pequeñas con un máximo de 55 x 40 x 20 centímetros; carritos de la compra o mochilas con ruedas; patinetes infantiles, correpasillos y bicicletas sin pedales; además de instrumentos musicales y material deportivo dentro de su funda .

El conductor podrá autorizar de forma excepcional otros bultos si comprueba que no representan peligro ni obstáculo. Sin embargo, podrá denegar el acceso —incluso con el billete ya validado— si el vehículo está lleno, no hay espacio habilitado o el objeto genera incomodidad o riesgo .

Dónde colocar el equipaje en el autobús

El reglamento también especifica la ubicación de los enseres. Estos deberán colocarse en la bodega o en los espacios habilitados. Las mochilas y maletines no podrán llevarse a la espalda, sino sujetos con la mano .

En el caso de instrumentos musicales, viajarán en el interior del vehículo y solo se permitirá uno de gran tamaño por coche .

Todos los objetos deberán colocarse de forma segura para evitar desplazamientos, ruidos o daños. Además, cada viajero será responsable de sus pertenencias y de los posibles perjuicios que puedan ocasionar a otras personas o al propio autobús .

Para los usuarios habituales de las líneas interurbanas que conectan Rivas con Madrid, la actualización del Reglamento de Viajeros introduce reglas más precisas sobre el transporte de equipaje, en línea con los usos actuales y con el objetivo de reforzar la seguridad y la comodidad en el transporte público de la Comunidad de Madrid.