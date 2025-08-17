Las nuevas líneas de autobús en Rivas iniciarán el servicio en diciembre de 2026

La Comunidad de Madrid está preparando los pliegos de contratación para toda la región.

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) prevé el inicio del servicio de las nuevas rutas de autobús en diciembre de 2026. Por ello, próximamente se lanzará la convocatoria de un concurso público para la adjudicación de las nuevas concesiones. Actualmente, el gobierno autonómico está redactando los pliegos correspondientes, tal y como informó hace unas semanas.

Los autobuses de La Veloz forman parte de la escena cotidiana de Rivas. Esta empresa es la adjudicataria de la gestión del servicio público de autobuses, tanto urbanos como interurbanos, cuyo contrato caduca en diciembre del año próximo. Este plazo fue ampliado hace dos años. En este tiempo, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha definido cómo será el transporte en carretera para los próximos 10 años.

El gobierno autonómico dispone de más de un año para culminar el proceso de contratación. El 1 de diciembre de 2026, según indica la documentación, finalizan los contratos en vigor actualmente y deberá comenzar el servicio de las líneas de autobús urbano e interurbano ahora definidas.

21 proyectos para 179 municipios

Esta semana se han publicado las 487 rutas de autobús definitivas para toda la Comunidad. Por Rivas pasarán 3 líneas urbanas y 9 interurbanas. Estas 487 líneas de autobús, de las que 23 son líneas de nueva creación, se organizan en 21 proyectos diferenciados según la geografía. A Rivas le afectan 3 de estos proyectos:

CM-31 – Entorno de Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey y su conexión con Madrid.

Este proyecto define las 3 líneas urbanas que circularán por Rivas a partir de diciembre de 2026. También se incluyen las 5 líneas que comunicarán con Madrid, así como la nueva 330A, que unirá Rivas Urbanizaciones con el Hospital de Arganda.

CM-32 – Interurbanos Eje A-3

En este proyecto se incluye la línea 330, que se recorta para comenzar desde la parada de Metro de Rivas Vaciamadrid, y continúa hasta el Hospital de Arganda y Morata de Tajuña.

CM-21 – Entorno de Coslada, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz y su conexión con Madrid

Aquí se incluyen las nuevas líneas que unirán Rivas con otros municipios del entorno. La línea 291 conectará Coslada, San Fernando de Henares y Rivas Vaciamadrid y la línea 342 conectará Rivas-Vaciamadrid y Mejorada del Campo.

Posible desaparición de las coronas tarifarias

El actual sistema de coronas tarifarias, en vigor desde hace décadas, afronta una transformación de calado. El CRTM ha anunciado que trabaja en un nuevo modelo que “que beneficie a todos los posibles usuarios independientemente de la corona en la que habiten”.

La propuesta pasa por sustituir las múltiples coronas actuales por solo dos grandes zonas: una para la movilidad interna en el municipio de Madrid y otra de carácter metropolitano, que abarcaría el resto de la región.

El rediseño tarifario también introduce la figura de distintos “saltos” en función de la tipología del viaje —urbano, metropolitano y zonal— con el objetivo de homogeneizar precios y acabar con la discriminación que sufren las áreas periféricas. Además, se plantea un sistema que incentive el uso del transporte público, con la posibilidad de aplicar descuentos selectivos a colectivos sociales y aprovechar tecnologías de pago avanzadas como tarjetas bancarias sin contacto o códigos QR.

Rivas desde 2023 se encuentra en la zona tarifaria B1. Durante décadas, estuvo dividida entre las zonas B1 y B2. La ciudadanía y el gobierno municipal reclamaron en múltiples ocasiones la unificación de toda la ciudad en una única zona. En 2022, ante una pregunta de la portavoz del PP de Rivas y entonces diputada, Janette Novo, el gobierno autonómico informó de la unificación tarifaria.