Línea 9B de Metro: el PSOE lleva a la Asamblea de Madrid las demandas de Rivas

El pleno debatirá hoy la PNL para recuperar la gestión directa en 2030 y eliminar el transbordo en Puerta de Arganda

El Grupo Parlamentario Socialista lleva hoy a la Asamblea de Madrid las reivindicaciones ripenses sobre la Línea 9B de Metro. La iniciativa, apoyada por el PSOE Rivas, se formaliza en una Proposición No de Ley (PNL). Esta proposición busca mejorar el servicio para los cerca de 10.000 usuarios diarios de esta infraestructura. La Línea 9B es clave para la movilidad en el municipio.

La propuesta será defendida en el pleno por la diputada socialista Cristina González. Plantea cambios estructurales en la gestión y funcionamiento de la línea. El objetivo es equipararla al resto de la red regional.

El PSOE Rivas reclama la gestión pública y el fin del modelo concesional

Uno de los puntos centrales es que la Línea 9B pase a ser gestionada directamente por Metro de Madrid a partir de 2030. Así, esta es la fecha en que termina la concesión actual de la empresa TFM. La iniciativa reclama que el servicio tenga “las mismas condiciones que el resto de las líneas”, según el secretario general del PSOE en Rivas, Alberto Cabeza.

El debate sobre el modelo de gestión vuelve así al centro de la agenda política regional. Esto ocurre en un contexto de críticas recurrentes por parte de usuarios sobre frecuencias y calidad del servicio en este tramo del metro.

Eliminar el transbordo en Puerta de Arganda en la Línea 9B de Metro

Otro de los ejes de la PNL es la eliminación del actual transbordo en la estación de Puerta de Arganda. Esta es una de las principales quejas vecinales. La propuesta apuesta por una línea única, sin interrupciones, que facilite los desplazamientos diarios hacia Madrid.

Además, el texto advierte sobre el impacto del futuro desarrollo urbanístico en el sureste de la región. En concreto, pide garantías para que la nueva estación prevista en Ahijones-Berrocales no introduzca un nuevo transbordo. Esto podría complicar aún más el trayecto de los usuarios de Rivas.

Asamblea de Madrid: a debate la saturación de la Línea 9B de Metro

La iniciativa también pone el foco en la saturación de la línea, un problema recurrente en horas punta. El PSOE plantea que se adopten medidas que eviten una mayor fragmentación del servicio y mejoren la capacidad de transporte.

En paralelo, Alberto Cabeza ha instado al Partido Popular de Rivas a apoyar la propuesta y a mediar con su grupo en la Asamblea de Madrid para facilitar su aprobación. “Rechazar esta moción supondrá volver a considerar a la ciudadanía ripense como ciudadanía de segunda”, afirmó.

El debate en la Asamblea de Madrid marcará el posicionamiento de los grupos políticos sobre una de las principales demandas de movilidad en Rivas-Vaciamadrid. Aquí en Rivas, la Línea 9B de Metro sigue siendo un eje esencial para el día a día de miles de vecinos que trabajan o realizan su ocio en la capital.