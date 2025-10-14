OPINIÓN

PSOE: compromiso con Rivas

Artículo de opinión de Alberto Cabeza, secretario general del PSOE de Rivas-Vaciamadrid.

En junio de 2020, tras los peores meses de la pandemia, el PSOE se integró en el Gobierno municipal de Rivas Vaciamadrid. Los compañeros y compañeras que entonces formábamos el grupo de concejales, así como la comisión ejecutiva que me precedió en la dirección del partido, entendimos que donde mejor seríamos útiles a la ciudad era en el seno del equipo de gobierno. El Partido Socialista siempre ha sido un partido con vocación de gobierno: no solo lo demuestran los años de gobierno y de transformación del país que lideraron los presidentes González y Zapatero y que ahora lidera el presidente Sánchez, sino también todos los compañeros y compañeras de la Agrupación Socialista de Rivas que, en estos 46 años de ayuntamientos democráticos, han dado lo mejor de sí para hacer de la nuestra una ciudad pujante, amable, solidaria, acogedora y a la vanguardia de las políticas públicas.

Hoy, como secretario general del PSOE en Rivas, quiero renovar el compromiso de nuestras siglas con el futuro de Rivas. Lo hacemos con la convicción de quien cree en el trabajo diario y de quien sabe que solo desde lo común se podrán conquistar las grandes metas a las que hoy se enfrentan los municipios como el nuestro en asuntos que son fundamentales para entender los años venideros: la transición ecológica y el cambio climático, el acceso a la vivienda, las mejoras de la condiciones laborales de la clase trabajadora, la movilidad sostenible, la educación y la sanidad públicas y el reconocimiento y protección de las personas mayores.

En ello trabajamos cada día las concejalas del PSOE, aportando nuestra experiencia y nuestro conocimiento a proyectos como el nuevo Plan General del Ordenación Urbana, la Agenda Urbana 2030 o la renaturalización del barrio Oeste, procesos participados con la ciudadanía, que cambiarán para siempre nuestra forma de entender Rivas. Lo hacemos a través de las importantes mejoras que estamos acometiendo en las dotaciones asistenciales con que cuentan nuestras personas mayores, con la ampliación de nuestra red cultural, con un centro García Lorca totalmente rehabilitado o con una nueva sede de la Escuela de Música que redundará en la calidad de la enseñanza que se presta a nuestra infancia y adolescencia. Lo hacemos con ambiciosos proyectos de movilidad sostenible, como BicinRivas, que mal que le pese a la derecha, ya es un referente aceptado como modelo de movilidad. Y lo hacemos de la mano de nuestros vecinos y nuestras vecinas, porque nos creemos la participación ciudadana, parte indisociable de un sistema democrático saludable como el nuestro.

Frente a esta realidad tan ilusionante para Rivas, nos encontramos enfrente, no un proyecto alternativo con el que comparar y sobre el que debatir, sino a un Partido Popular en deriva sin retorno hacia la extrema derecha, haciendo seguidismo a Vox, ayusizado hasta la náusea, que ha hecho del insulto, de la calumnia, del barro y de la desinformación su única herramienta política.

Frente a esa política más propia de un vertedero que de una dialéctica democrática, en mi calidad de Secretario General del PSOE de Rivas, ya les advierto que, ahí, en ese lodazal en el que quieren convertir Rivas, no nos van a encontrar. Porque como dijo en su momento el presidente Zapatero, «a cada insulto que recibamos, nosotros una propuesta; a cada descalificación, una idea; y a cada exageración, una sonrisa».