Las Jornadas Republicanas reunieron a 500 personas en Rivas

El evento combinó memoria histórica, convivencia vecinal y los Premios 14 de Abril

Rivas-Vaciamadrid acogió el pasado fin de semana una nueva edición de las Jornadas Republicanas. Alrededor de 500 personas acudieron a la Casa de Asociaciones. El encuentro fue organizado por Izquierda Unida Rivas, PCE de Rivas, Asociación Jarama 80, La Seta Roja y Juventudes Comunistas de Rivas. Combinó actividades culturales, memoria histórica y propuestas de ocio intergeneracional para fomentar la convivencia y la participación ciudadana.

Las Jornadas Republicanas se desarrollaron en un ambiente abierto y familiar en Rivas, con programación dirigida a públicos de todas las edades. Hubo actividades infantiles, actuaciones y espacios de encuentro que facilitaron la participación tanto de jóvenes como de personas mayores.

Premios 14 de Abril y reconocimiento social

Uno de los momentos centrales del evento fue la entrega de los Premios 14 de Abril, que este año alcanzaron su decimoquinta edición. Estos galardones reconocen trayectorias e iniciativas vinculadas a los valores republicanos, la justicia social y la memoria democrática.

Entre las entidades premiadas destacó Grimey Wear, marca de ropa reconocida por su implicación en causas solidarias. Especialmente, por la organización del concierto “Grimey X Palestine”, una cita anual en Rivas que reúne a miles de personas y destina íntegramente sus ingresos al pueblo palestino.

También hubo espacio para el recuerdo histórico, con un homenaje a las víctimas del Patronato de “Protección” a la Mujer, una institución vinculada a la represión durante el franquismo. Además, se anunció un tercer reconocimiento pendiente para la comunicadora Sarah Santaolalla, que se entregará en un acto posterior el próximo 10 de mayo.

Convivencia vecinal en Rivas con las Jornadas Republicanas

Más allá de los actos institucionales, las Jornadas Republicanas tuvieron un marcado carácter comunitario, como siempre en Rivas. La paella popular, elaborada por personas voluntarias, funcionó como punto de encuentro entre asistentes y reforzó el componente de convivencia vecinal.

El programa se completó con un micro abierto y actuaciones musicales, que atrajeron especialmente a público joven y contribuyeron a dar continuidad a unas jornadas que ya forman parte del calendario social y cultural de la ciudad.