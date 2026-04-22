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Las Jornadas Republicanas reunieron a 500 personas en Rivas

Una mujer sube a un podio decorado en Rivas, dirigiéndose a 500 personas durante las Jornadas Republicanas, con globos de colores y adornos de papel enmarcando una gran pancarta de PREMIOS 14 DE ABRIL detrás de ella.

El evento combinó memoria histórica, convivencia vecinal y los Premios 14 de Abril

Rivas-Vaciamadrid acogió el pasado fin de semana una nueva edición de las Jornadas Republicanas. Alrededor de 500 personas acudieron a la Casa de Asociaciones. El encuentro fue organizado por Izquierda Unida Rivas, PCE de Rivas, Asociación Jarama 80, La Seta Roja y Juventudes Comunistas de Rivas. Combinó actividades culturales, memoria histórica y propuestas de ocio intergeneracional para fomentar la convivencia y la participación ciudadana.

Las Jornadas Republicanas se desarrollaron en un ambiente abierto y familiar en Rivas, con programación dirigida a públicos de todas las edades. Hubo actividades infantiles, actuaciones y espacios de encuentro que facilitaron la participación tanto de jóvenes como de personas mayores.

Tres mujeres sonríen juntas en las Jornadas Republicanas de Rivas; una sostiene una escultura de madera, otra hace el signo de la paz. Detrás de ellas hay globos multicolores, una gran pancarta y una bandera con los colores del arco iris entre 500 personas.
Siete personas de pie delante de una pancarta en la que se lee PREMIOS en las Jornadas Republicanas de Rivas. Algunos sostienen trofeos y a ambos lados hay globos de colores. Sonríen y posan para la foto.
Dos hombres de pie delante de un cartel que dice PREMIOS AB, sosteniendo estatuas, mientras una mujer a la derecha aplaude. Globos de colores llenan el fondo, celebrando con 500 personas durante el evento Jornadas Republicanas en Rivas.
Una gran cacerola con restos de arroz en primer plano. La gente sirve comida bajo un toldo, con edificios de colores y un animado escenario con oradores y artistas al fondo.
Unas 500 personas se reúnen en Rivas para disfrutar de un concierto al aire libre. Algunos se sientan en sillas detrás de una barricada amarilla, mientras que otros permanecen de pie o caminan, mientras el equipo y el personal del evento dirigen la escena con edificios al fondo.

Premios 14 de Abril y reconocimiento social

Uno de los momentos centrales del evento fue la entrega de los Premios 14 de Abril, que este año alcanzaron su decimoquinta edición. Estos galardones reconocen trayectorias e iniciativas vinculadas a los valores republicanos, la justicia social y la memoria democrática.

Entre las entidades premiadas destacó Grimey Wear, marca de ropa reconocida por su implicación en causas solidarias. Especialmente, por la organización del concierto “Grimey X Palestine”, una cita anual en Rivas que reúne a miles de personas y destina íntegramente sus ingresos al pueblo palestino.

También hubo espacio para el recuerdo histórico, con un homenaje a las víctimas del Patronato de “Protección” a la Mujer, una institución vinculada a la represión durante el franquismo. Además, se anunció un tercer reconocimiento pendiente para la comunicadora Sarah Santaolalla, que se entregará en un acto posterior el próximo 10 de mayo.

Un grupo de personas de distintas edades permanecen sentadas muy juntas en una sala muy iluminada de la Casa de Asociaciones, algunas aplaudiendo y otras, de pie, haciéndose fotos al fondo.
Una mujer habla en un podio frente a un gran cartel de los Premios 14 Abril durante las Jornadas Republicanas de Rivas. Unas 500 personas escuchan sentadas, rodeadas de globos rojos, amarillos y morados y flores.
Un nutrido grupo de personas, entre las que hay adultos y niños, se sientan muy juntas en un espacio interior muy iluminado de las Jornadas Republicanas de Rivas. Algunos llevan ropa informal y sombreros. En las paredes cuelgan banderas y adornos de colores, y hay cerca de 500 personas presentes.
Un grupo de personas se sienta en un salón de actos de Rivas, frente a un escenario decorado con globos de colores y pancartas de los Premios Abril. Un orador, de pie, se dirige al público durante las Jornadas Republicanas. En la pared del fondo se ve una pantalla.

Convivencia vecinal en Rivas con las Jornadas Republicanas

Más allá de los actos institucionales, las Jornadas Republicanas tuvieron un marcado carácter comunitario, como siempre en Rivas. La paella popular, elaborada por personas voluntarias, funcionó como punto de encuentro entre asistentes y reforzó el componente de convivencia vecinal.

El programa se completó con un micro abierto y actuaciones musicales, que atrajeron especialmente a público joven y contribuyeron a dar continuidad a unas jornadas que ya forman parte del calendario social y cultural de la ciudad.

Una mujer de pelo castaño liso, de pie en un estrado, se lleva un bolígrafo a la boca mientras se dirige al público. Al fondo se ven parcialmente globos de colores y una pancarta.
El premiado de Grimey recibe su galardón de manos de la alcaldesa Aída Castillejo. Globos de colores y una bandera a rayas alegran el acto al que asisten 500 personas.
Aída Castillejo, alcaldesa de Rivas y coordinadora local de IU, habla en un podio de madera, con una camisa morada. Al fondo se ven globos de colores y un gran cartel que hace referencia a las Jornadas Republicanas y los Premios 14 de Abril.

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