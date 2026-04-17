Sarah Santaolalla y Grimey, entre los ganadores de los Premios 14 de Abril

Izquierda Unida de Rivas celebra la fiesta republicana con galardones, conciertos y su tradicional paella

Izquierda Unida de Rivas ha anunciado a los ganadores de la XV Edición de los Premios 14 de Abril, un evento que tendrá lugar el próximo sábado 18 a las 13:00 en la Casa de las Asociaciones. La entrega de galardones se celebra en el marco de las Jornadas Republicanas, organizadas por IU Rivas, PCE y otras formaciones locales. A partir de las propuestas de los ripenses, que después eligen a los candidatos finalistas, el jurado otorga tres premios diferentes.

El premio general de esta edición es para la comunicadora Sarah Santaolalla. Desde IU Rivas aseguran que «su defensa firme de la libertad, la igualdad y la justicia social» le ha valido el galardón. Además, han querido señalar el coste que aún hoy tiene «alzar la voz frente a los discursos reaccionarios», algo que ha convertido a Santaolalla en «objeto de acoso y amenazas», explican desde la formación.

Un reconocimiento a las mujeres víctimas del franquismo

Desde IU Rivas también han querido reconocer el papel de las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer con el premio a la Memoria. Desde la formación destacan el papel de estas mujeres en la lucha por la verdad, la justicia y la reparación.

El Patronato de Protección a la Mujer es el símbolo de una represión institucional prolongada hasta bien entrada la democracia. Este órgano sometía a las mujeres que se desviaban de la norma impuesta por el régimen franquista. Según IU Rivas, la contribución de las víctimas a que no se borre «una de las páginas más oscuras de nuestra historia reciente» les hace merecedoras del premio a la Memoria

Los Premios 14 de Abril también cuenta con un reconocimiento a nivel local. Este año, Izquierda Unida ha anunciado que el galardón será para Grimey Wear. La marca de moda nacida en Rivas es la prueba de que desde la cultura urbana se puede «generar conciencia social y compromiso internacionalista», explican desde la formación. A través de iniciativas como el ‘Festival Grimey x Palestina’, la empresa recauda fondos para la asociación ‘Pallasos en Rebeldía’.

Música, premios y paella, esenciales en las fiesta republicana

Los Premios 14 de Abril buscan reconocer a personalidades vinculadas a la izquierda que encarnan valores ligados a la memoria democrática y al espíritu de la II República. En los últimos años, Izquierda Unida a entregado esta conmemoración a personajes como Héctor de Miguel, Pilar Bardem o incluso el grupo musical Los Chikos del Maíz.

Además de la entrega de los premios, el evento del 18 de abril incluirán actividades infantiles y conciertos, además de la tradicional paella republicana. Para no quedarse sin probarla es necesario reservar en jornadasrepublicanas.rivas@gmail.com.