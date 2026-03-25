Vuelven las Jornadas Republicanas de IU, PCE y UJCE Rivas

La Casa de Asociaciones acogerá las actividades culturales, la tradicional paella y los ‘Premios 14 de Abril’ durante el 18 de abril.

Rivas-Vaciamadrid se volverá a vestir de tricolor en las Jornadas Republicanas que tendrán lugar los próximos 18 y 19 de abril en la Casa de Asociaciones, reafirmando la cita anual que se ha consolidado como un espacio de encuentro, memoria y reivindicación de los valores republicanos.

Organizadas por Izquierda Unida Rivas, UJCE y PCE Rivas junto a colectivos sociales del municipio, estas jornadas se enmarcan en la conmemoración del 14 de abril, fecha de proclamación de la II República.

La programación englobará propuestas para todos los públicos dentro de un ambiente festivo y reivindicativo del periodo democrático de la II República. Se desarrollarán diversas propuestas culturales, actividades infantiles, conciertos y espacios de convivencia como la tradicional paella republicana. Una jornada lúdica, abierta y participativa, principal seña de identidad del acto desde sus primeras ediciones.

Como en anteriores ocasiones, el eje central será la entrega de los tradicionales Premios 14 de Abril, unos galardones que reconocen la labor de personas y colectivos comprometidos con valores como la justicia social, la igualdad o la memoria democrática. Estos premios cuentan con varias categorías, y son un reconocimiento al tejido social y cultural.

Las Jornadas Republicanas de Rivas han ido creciendo en participación y relevancia en los últimos años. Reuniendo a cientos de asistentes en ediciones anteriores, llegando a superar las 400 personas en alguna convocatoria. Esto confirma lo presente que aún siguen estando los valores republicanos. “Con estas jornadas en el mes de abril seguimos dando pasos por un futuro laico, federal y solidario, un futuro republicano”, afirman los organizadores.